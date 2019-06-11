嘉義縣府為吸引遊客到嘉縣，舉辦卡司媲美跨年晚會的演唱會。（嘉義縣政府提供）

為推動嘉義縣春遊，嘉義縣府11日舉行記者會宣布「三大百萬特色」行銷措施，除了百萬特色產業（百家特色觀光產業展售）還有發放百萬購物金及百萬大歌星演唱會等好康，吸引民眾前來嘉義縣旅遊。文化觀光局長許有仁指出，希望藉此行銷嘉義縣也向遊客推廣即將到來的海之夏祭。

嘉義縣文觀局指出，嘉義縣政府將於6月22、23、29、30日連續兩週末在縣府前舉辦全台最強的春遊活動，共有三大百萬特色，百萬特色產業、百萬購物金、百萬大歌星，還加碼推出購物GOGORO 3電動機車，要讓在地觀光產業有感，遊客開心。

昨日嘉義縣府舉辦記者會，邀請藝人Nono、歌手向蕙玲一同行銷春遊，嘉義縣翁章梁縣長表示，感謝中央給予經費共同推動春遊專案，縣府團隊也在最短時間內籌備新的大型觀光活動，這次邀請100家嘉義在地特色產業共同進行展售，4天活動將發放100萬元消費券供遊客現場直接消費抵用，還有百萬人氣卡司演唱會。

文觀局指出，百萬演唱會時間為29、30日晚上7點到9點，卡斯媲美跨年晚會，29日是謝金燕、郭書瑤、臭屁嬰仔、草屯囡仔等，30日有玖壹壹、朱海君、向蕙玲、孫淑媚、翁立友等歌手演出。

許有仁說，活動預計自下午4點開始，除了展售產業外，更歡迎全家一同來野餐，消費券發放是每天下午3、4、5點，每張面額50元，每個時段1500張發完為止，另，22、23日兩天消費滿200元還加碼抽GOGORO3。

(中時 )