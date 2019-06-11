瑞莎出教養書。（蓉億娛樂）

瑞莎出教養書。（蓉億娛樂）

來自烏克蘭的瑞莎4年前嫁給台灣老公Mike，隔年生下女兒Nika，今年初順利取得台灣身分證。她11日出席新書《東西邂逅萌寶貝 瑞莎╳Nika的幸福零負評教養日記》記者會，坦言書中所提很多教養觀念可能會讓她被抨擊，例如她在女兒出生3天後，就帶寶寶出門「曬太陽」！

瑞莎解釋，在西方醫學理論中，要讓剛出生的嬰兒多接觸外面的環境，才有抵抗力、不容易生病、過敏，因此她讓Nika每天在外面接觸大自然約6小時。她很自豪女兒從出生至今兩歲多了，只有生病過兩次，一次玫瑰疹，一次是最近感冒。

瑞莎在歐洲長大、老公是接受美國教育，女兒則是在台灣出生、接受亞洲教育，瑞莎不諱言許多懷孕及教養觀念都面臨衝擊，例如台灣人說懷孕時不要拿剪刀，但她覺得這很沒邏輯，所以她懷孕時一些開幕剪彩活動仍會去參與。

瑞莎說在懷孕、照顧寶寶過程中有很多問題找不到答案，所以女兒剛出生時，她很緊張神經質，甚至不敢抱寶寶，就怕弄傷女兒，連媽媽都覺得她很扯，還吼她「怎麼會怕自己的小孩」。不僅如此，她也不讓其他人包括自己的老公抱寶寶，所以老公在女兒一個多月大時才終於抱到她。直到女兒3個月大時，公婆一起來過耶誕節看孫女，她一開始仍不願意讓婆婆抱女兒，婆婆露出「傻眼」的表情，「她的眼神疑似在說：妳瘋了、妳知道我是誰嗎？這才讓我瞬間清醒了」，她立刻「交出」女兒，讓公婆抱著小孩一起拍照，事後也很感謝家人當時的包容。

她表示，後來回想真的覺得當時的自己做錯了，怎麼會這樣極端不給家人抱小孩。她說可能明後年想再生第二胎，屆時不會再這樣了。

(中時 )