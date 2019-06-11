醒吾科技大學餐旅系3年級的鄭亞芸熱衷翻糖技藝，在國內外翻糖蛋糕比賽中獲獎無數，外型氣質甜美的她有張明星臉，從高中時期就有「小陳妍希」稱號，上大學後更因比賽屢獲佳績被媒體封為「翻糖甜心」，而追求者眾的她目前仍單身，鄭亞芸笑說，要專注比賽沒有時間，暫時不考慮談戀愛。

鄭亞芸人美藝也美，2017年韓國參加「WACS國際餐飲廚藝大賽」時，勇奪3面金牌，去年跟今年連2屆拿下新北市蛋糕技能競賽冠軍，今年還到美國參加「2019 San Diego Cake Show」，獲得大師組單層蛋糕類競賽第1名，年僅21歲就已拿了滿手烘培金獎。

熱衷精進技藝的鄭亞芸，常自嘲「我不是在做蛋糕、就是去做蛋糕的路上」，她說，高中時參加熱舞社，對跳舞很有興趣，有次母親節親手做蛋糕送給媽媽，烘焙就此成了她的最大志趣。

鄭亞芸現在已有2張乙級、6張丙級的烘焙證照，談到未來規畫，她說，升上大4想先去中國大陸實習，也預計明年4月要到英國參加翻糖蛋糕比賽，希望持續累積經驗、專注技藝研發，畢業後則考慮擔任烘焙老師開班授課。

(中時 )