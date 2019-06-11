防衛省10發現的大陸海軍航空母艦遼寧號與5艘伴航的艦艇從東海駛進太平洋。(取自防衛省官網)

日本防衛省11日公布，大陸海軍航空母艦遼寧號與5艘伴航的艦艇，分別在10日上午及晚間通過久米島附近海域，還穿過沖繩本島及宮古島間的海域南下，從東海駛向太平洋。

防衛省統合幕僚監部（相當於參謀總部）11日發新聞稿指出，日本海上自衛隊第12護衛隊所屬的「海霧號」(吳基地)、 第11護衛隊所屬的「山霧號」(橫須賀基地)以及第14護衛隊所屬的「松雪號」(舞鶴基地)的護衛艦於6月10日上午7時左右，在久米島西北方約270公里的海域，發現1艘大陸海軍旅順級「石家莊號」飛彈驅逐艦（舷號116）以及1艘901型綜合「呼倫湖號」快速戰鬥補給艦（舷號965），通過沖繩本島附近的久米島西北方約270公里海域，朝東南方航行。

松雪號護衛艦以及海上自衛隊第5航空群所屬的「P-3C」(那霸基地)反潛機10日晚間9時左右又發現大陸海軍航空母艦「遼寧號」（舷號16）、052D型飛彈驅逐艦「西寧號」（舷號117），以及054A型飛彈護衛艦「大慶號」（舷號576）跟「日照號」（舷號598），共4艘大陸艦艇通過久米島西北方約350公里海域，朝東南方向航行。

艦隊從沖繩本島與宮古島之間的海域南下，再朝太平洋方向航行。這次是海上自衛隊首次掌握到呼倫湖號快速戰鬥補給艦的行蹤。

(中時 )