祖孫齊炊粿！台南市政府教育局11日於南區樂齡學習中心舉辦「喜樹三寶趣、樂齡代間情-喜樹喜事紅龜粿」，教育局主祕蔣銘娟說，台南市37個行政區共設有38個樂齡學習中心，樂齡學習中心讓高齡者走出家庭、進入社區，現場只見樂齡長者、國小畢業生及附幼學童重現古早味辦喜事，熱鬧滾滾，世代互動溫馨有趣。

南區樂齡學習中心與喜樹國小、附設幼兒園合作，推動代間學習，蔣銘娟表示，南區喜樹國小辦理樂齡學習中心已超過10年，去年度更獲得樂齡教育奉獻獎的團體獎優等，提供長輩終身學習的環境，顯見樂齡學習政策推動的重要性。

南區樂齡學習中心參與社區再生活動，創造魚筆袋阿嬤的老年文創傳奇故事，自成立以來，每年辦理代間教育活動，透過不同年齡層共構教學環境，延續喜樹文化，創新在地新思維。活動發想起源於喜樹有三寶，包含黃槿花、紅龜粿、樂齡長者，喜樹地區地屬鹽地，非常適合黃槿樹的生長，故名粿葉樹的故鄉，厝內有喜事嫁娶時，都要用黃槿樹葉當墊片做紅龜粿來慶祝。

喜樹國小校長王龍雄說，以喜樹在地文化設計活動，由樂齡規畫師李莉莉擔任講師，樂齡阿嬤解說、帶領幼兒園及國小畢業生製作紅龜粿，並傳承在地故事，南區樂齡學習中心學員傳承喜樹辦喜事的方式，慶祝國小學生畢業，並傳承在地古早味。

樂齡中心已成為長者的第二個家，樂齡夥伴更是國小及幼兒園學童最佳的代間教育者，亦是社區文化傳承及老社區文創的再生者，互為終身學習夥伴。

(中時 )