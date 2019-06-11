身處性愛的浪漫時刻，電影場景浮現在腦海裡，你化身劇中主角，準備和另一半上演烈愛風雲。回神後才發現，電影和真實人生有許多出入。根據線上醫療網站Zava的調查，電影並未全然反映性事的真相。你以為的化學作用，有時並不存在。

Zava訪問2千多名英國男女，並對比50部電影的性愛場面，結果發現電影裡的性，許多純屬想像。多數電影裡的老人家，壓根沾不上性事，但實情並非如此。

老年人也可以很「性」福

電影很少描繪老年人的性生活，但現實生活裡，享受性事的老年人不在少數。（圖片來源：pixabay）

電影很少描繪老年人的性生活，許多人也不太樂意想像銀髮父母的性愛畫面。但現實生活裡，享受性事的老年人不在少數。2018年美國密西根大學健保政策學會就做過調查， 65～70歲的美國人之中、多達46%有性行為，70歲～80歲減少到近3成。至於是否滿意性生活，高達73%的老年人，答案都是肯定的。

至於性交的指標──高潮，Zava的調查結果顯示，55歲以上在性交時，多達43%的人會達到高潮，而且52%的人一定會有前戲。相較之下，16～24歲的年輕族群，只有26%有前戲。

女性並非每次都有高潮

《當哈利遇上莎莉》的梅格萊恩（Meg Ryan），在餐廳模擬高潮來襲的喘息和叫聲，是影史的經典畫面之一；除了代表女性高潮「可以作假」，另一方面，翻雲覆雨的天堂境界，也是情侶們對於濃烈性愛的終極期待。

不過Zava統計發現，只有19%的女性回答「每次性交都有高潮」，甚至有24%女性，坦承從未在性交中獲得快感。相較之下，男性的性交高潮多達77%。

為了製造戲劇效果和可看性，電影裡的性愛多半經過刻意營造，和真實人生出入頗多。（圖片來源：pixabay）

男女因為生理構造和心理因素的因素，高潮所需的時間和表現並不相同。「很多女性都想體會電影裡的激情性愛。也許現實生活裡已經歷過高潮，但她們選擇忽略，因為和電影不一樣。」婚姻諮商師諾斯（Denise Knowles）指出，電影裡的性愛場面，往往傳達錯誤的訊息，衍生不切實際的幻想。

前戲很重要（尤其對女性）

前戲的戲劇性效果，常一筆帶過。（圖/達志影像）

優質的前戲不但助性，甚至能喧賓奪主，性愛滿足感爆量，讓彼此的心靈關係更為緊密。電影礙於時間長度和敘事手法，前戲的戲劇性效果，往往比不上性交，因此常一筆帶過。根據Zava調查，只有27%的電影描繪前戲，但現實生活裡，高達69%的人會費心思營造前戲。

女性要達到高潮，通常需要較長的時間，此時前戲就扮演重要的角色。電影跳過前戲的結果，觀眾容易對性愛產生錯誤的想像。－－婚姻諮商師諾斯

同時達到高潮的機率並不高

電影情侶同時達到高潮的浪漫場景，看得人血脈賁張。Zava統計發現，電影裡伴侶同時達到高潮的機率為30%，但從男女達到高潮的所需時間就知道，真實情況其實差很大。

戴套：安全簡易的避孕方式

電影除了不常描繪完整的前戲，也經常省略戴套的步驟。在真實的性愛行為裡，戴保險套有時被視為掃興之舉，吃避孕藥成為首選。在電影裡，拍攝戴套不但有違尺度，而且也拖慢劇情，多數導演寧可捨棄。Zava調查就發現，只有2%的電影會描繪安全性行為。在英國，多達 2成的人選擇戴套，32%則使用口服避孕藥。

醫療專家提醒，以安全的性行為而言，戴套相對簡單、容易執行。吃避孕藥要注意日期，而其他避孕方式則必須正確使用，才能有效避孕。

(中時電子報)