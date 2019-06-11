愛心企業贈千球，小朋友非常開心。（廖志晃翻攝）

埔里鎮運動風氣興盛，但因資源匱乏，設備難以更新；透過立委蔡培慧及台灣車輛公司董事長蔡煌瑯居中聯繫，2家愛心企業11日慨捐1000顆籃球及育用品，給埔里鎮的公私立高、中、小學，共有22所學校受惠。

FUN送健康．希望．愛贈球儀式，11日在埔里鎮公所舉行，由奇郁國際公司董事長曾國均，代表捐贈籃球、排球、足球共1000顆，以及相關運動器材；埔里鎮長廖志城頒發感謝狀時表示，愛心企業回饋鄉里，令人敬佩；埔里國小學童則以傳球方式代表受贈，象徵運動傳遞給人幸福的力量。

捐贈千球的企業包括在越南經商有成的Force Tech公司，及成立近30年、銷售市場涵蓋大陸、東南亞、歐、美、紐澳及南非等地區的奇郁國際公司。

曾國均表示，他讀中學時，老師鼓勵學生運動，因此，他養成愛運動的習慣，畢生受益，因此，希望藉由捐球拋磚引玉，使得更多企業關心偏鄉體育運動設備不足的問題，也讓學子愛上運動，享受與朋友共同揮灑汗水的樂趣。

(中時 )