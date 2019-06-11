啟用大量新演員的八大《90後的我們》日前舉辦殺青宴，首次擔綱要角的陳信維、陳天仁、簡劭峰及莊迦漢紛紛感謝劇組耐心指導，「出槌」時也沒被挨罵。伊林娛樂的陳信維表示，能以新演員身份第一次就接觸這麼多，讓他學到許多也很珍惜，例如拍戲現場學到怎麼找燈光、找鏡頭、怎麼背台詞，不管是經驗或者教訓，都是寶貴的經驗值。心思最為敏感的簡劭峰，更是邊說邊激動地爆哭淚灑現場。

首度擔任女主角的陳天仁表示，劇中前輩的指點學習，讓她成長超級多。她也感性透露，戲殺青後，很懷念每個人演戲的樣子，並抖出特別想念男主角陳信維的特殊台灣國語口音，例如有一次他把台詞中的「有一天」，講成「有一『ㄊㄣ』」，笑翻眾人。另外，和簡劭峰對戲時，對方一避開鏡頭，能立刻瞇眼秒睡，畫面也令她難忘，「我當下要忍住憋笑，超痛苦的」。

陳天仁說，拍攝殺青戲時，她和葛蕾的對戲是最後一場戲，提前殺青的陳信維等人都留在現場陪大家，但因為她不敢面對這種離別場面，趕快把東西收一收先走了，所以又成了害羞先落跑的「收工王」。因此，殺青酒再度面對合作夥伴，有點奇怪的感覺，非常想哭。

從未有過演藝經驗的簡劭峰，坦言初期不清楚工作環境，常常出槌，劇組工作人員都很有耐心幫忙解決，也沒有罵他們，讓他們非常感恩，同樣是戲劇菜鳥的莊迦漢，也說以後可能很難遇到這麼有愛的劇組。

(中時 )