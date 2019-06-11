埔里鎮第3市場發生大火後，攤商生計及後續如何重建，11日成為議員關切焦點，並提議原地修建；縣長林明溱表示，請埔里鎮公所先安置攤商，未來朝兼具市場與停車場功能的方向規畫。

縣議員陳宜君、林芳伃、黃世芳、葉仁創、王彩雲及副議長潘一全等人，在縣議會定期大會中為攤商發聲，希望第3市場能夠原地修建，照顧近80個攤商的生計。

議長何勝豐則表示，第3市場大火，沒有造成人員傷亡，已經是不幸中之大幸，但是，既然現址是停車場用地，市場要改建就有違法疑慮，誰要擔負責任？他認為現址應該朝多功能使用的目標規畫。

林明溱表示，第3市場攤商區是停車場用地，因此，請公所提出計畫，如果要重建可以循都市計畫變更程序，變更為市場用地，並興建兼具停車場、市場功能的建築物。

林明溱表示，第3市場位於埔里鎮鬧區，周邊沒有停車場，無論商家進貨或消費者買菜都不方便，如能從長計議，興建符合現代生活需要的市場，不但有助於埔里市區發展，也可以讓攤商、消費者雙贏。

(中時 )