50歲伊能靜外型保養得宜。(取自伊能靜微博)

伊能靜2014年再嫁小10歲大陸男星秦昊，2016年以近48歲高齡產婦之姿為老公產下一女「小米粒」，令人訝異，事後她還傳訊給婦產科名醫友人鄭丞傑，表示為她的「自然懷孕」能鼓舞無數高齡求孕婦女而感到十分高興。

然而現年50歲的伊能靜，近日又突然傳出再度懷孕消息。原來是伊能靜日前在微博上傳一段3歲女兒可愛跳舞的影片，以充滿母愛的口吻寫下：「這個月三歲的妳，天哪！怎麼長得那麼快啊！目標這就是街舞！但妳也不能滿大街跳啊！」

但不少人就注意到影片中，伊能靜意外入鏡的身影，指她穿著寬鬆衣服、平底鞋，小腹微微隆起，整個人體態充滿孕味，讓不少網友都紛紛在她微博底下留言「靜姐又懷寶寶了嗎？」、「有人說，視頻裡那個穿紅色衣服的像懷孕」、「看到米粒媽，你是懷孕了嗎？坐等官宣」。

其實伊能靜2017年就曾在實境秀透露想再生一胎的想法，當時她和閨蜜聊天過程中，對方告知她「節目錄完，剛好回去補二胎」，沒想到伊能靜宛如心有靈犀，暗示「等米粒再大一點。」不否認想繼續生。

(中時電子報)