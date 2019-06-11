高人氣網紅「反骨男孩」成員孫生，每回亮相都是話題人物，最近到《Game什麼東西》演短劇、打遊戲，本集劇情超展開，孫生以「大法師」荒謬地板動作挑戰主持人阿達，阿達演藝生涯首遇天敵，一度崩潰到演不下去！

孫生一見到阿達就緊緊抱住，直喊：我終於找到我的哥了！（狼谷競技台）

孫生在短劇中，一見到阿達就緊緊抱住，還急著認親：「我終於找到我的BRO了！」卻被大家當成怪人，還想趕快轟走他，讓孫生一臉落寞：「我這幾年幸運變成百萬訂閱YouTuber，賺很多錢買了四千萬豪宅後，覺得很孤單，想跟家人分享我的一切。」阿達聞言馬上轉變態度，模仿孫生的誇張姿勢並喊：「地（弟）！我是你的哥啊！」還勸宿舍正妹聯合騙孫生，才能一起發大財。沒想到孫生使出殺手鐧，要跟阿達尬舞，以舞藝驗明正身。

孫生熱愛打電動。（狼谷競技台）

當音樂一下，孫生立刻跳起舞，並以超荒謬的「大法師」軟骨功做Ending pose，將雙腳扣住脖子在地上旋轉，笑說：「哥，這你一定做得到，我們家都這樣幫自己檢查痔瘡啊！」

孫生每每亮相都是焦點話題人物。.（狼谷競技台）

阿達看完驚呆，但求發大財還是硬著頭皮跳，邊跳邊喊「好痛！」豈料筋骨沒有孫生軟Q，雙腳完全無法扣到脖子，孫生見勢狂壓阿達雙腳，直喊：「差一點、差一點！」讓阿達痛到求饒，怒喊：「沒有人在公開場合檢查肛門啦！」超荒謬的畫面，讓全場笑到不行。

孫生狂壓阿達雙腳，讓阿達痛到求饒。 （狼谷競技台）

孫生不只演短劇很用力，就連打遊戲都超投入，熱血滿滿！「遊戲和公仔是我的最愛！」孫生說，自己平常喜愛動作遊戲居多，《鐵拳》《惡靈古堡》《全境封鎖》等遊戲都有涉獵，這次在節目裡開箱運動遊戲《NBA 2K Playgrounds 2》、益智遊戲《Laser League》，讓他邊玩邊嗨，激動吶喊，且得失心很重，投籃前還會喊：「何美看我！阿達看我！」盡顯男孩模樣。本集《Game什麼東西》將於周三（6／12）晚上9點，在中華電信MOD 210頻道，聯維、寶福有線電視頻道168台，大台中有線電視頻道168台，彰化三大、新彰有線電視頻道168台及花東洄瀾、東亞、東台、東播168台播出；中嘉、台數科、世新、國昇等有線電視系統也即將於168台上架。

(中時 )