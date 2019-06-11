針對台東縣前蘭嶼分駐所長涉入毒品走私案，警政署長陳家欽深表痛心遺憾，並重申風紀要求並從嚴查究主官（管）責任及調整相關人員職務。懲處包括帶過涉案警務員、案發的時任分局長、局長等3人，記過1至2次。

現任警政署保防組組長劉崇智、基隆二分局長婁自強、宜蘭羅東分局長徐俊生，3人在案發時分別是台東縣局長、分局長。警政署認為3人須負考監不周責任，劉、婁記過2次，徐1次。

另因應行政懲處發布小幅的職務調整，17日交接到任，名單如下：

1、基隆市警察局第二分局分局長婁自強調任新竹縣政府警察局新埔分局分局長。

2、新竹縣政府警察局新埔分局分局長陳啓明調任新竹縣政府警察局新湖分局分局長。

3、新竹縣政府警察局新湖分局分局長高德昌調任基隆市警察局第二分局分局長。

4、雲林縣警察局西螺分局分局長陳立祺調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長。

5、宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長徐俊生調任雲林縣警察局西螺分局分局長。

(中時 )