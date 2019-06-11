台中市長盧秀燕打造幸福城市，東區公共托育家園5月27日開幕，梧棲區公共托育家園將於7月底開幕。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕、社會局長李允傑攜手推動解決托育供給的不足，以「公托倍增」計畫，打造友善托育環境。（盧金足攝）

社會局強調，未來大台中將有23處公托據點，達成公托4倍增。（盧金足攝）

「老少婦幼都顧好，年輕人就沒煩惱！」台中市府社會局長李允傑表示，為解決托育供給的不足，社會局以「公托倍增」計畫，打造友善托育環境；傾聽年輕人無力負擔長輩健保的心聲，恢復老人健保補助，減輕收入中下家庭的經濟負擔。同時，經由公私協力，結合更多民間單位創意與資源，在財政永續與社會福利的天秤上找到平衡點，在有限的資源下讓社福政策能夠長久發展，提供更有效率、創新務實及永續服務。

李允傑指出，台中市目前有太平、沙鹿、豐原、清水、坪林等5家公設民營托嬰中心，數量偏低，他上任後，改變工程延宕舊習，社會局工程案納入工程全面品質管理列管會議，每周舉行列管會議，嚴格控管各工程各階段的進度，從預算持有、土地取得、規畫設計招標、工程執行、驗收決算、委託營運勞務招標、開辦營運，各個階段全面列管，以「如期如質」完工為首要目標。

東區公共托育家園已於5月27日開幕，梧棲區公共托育家園將於7月底開幕，2019年至2022年合計增設14家公設民營托嬰中心及4間社區公共托育家園，提供台中市約750名未滿2歲兒童托育服務，未來大台中將有23處公托據點，達成公托4倍增。

台中市針對產婦提供生育津貼及到宅坐月子服務兩種選擇，並致力推動平價托育補助，讓托育升級紅不讓，「托育升級紅不讓」三項措施，包括0-2歲準公共化補助每月6000元，補助不變，減輕育兒負擔；0-2歲擴大育兒津貼補助每月2500元，不看家長就業情況，爺奶顧孫也有補助；2歲以上送托準公共化，平價托育補助每月3000元，讓台中市民幸福加值。

托育升級紅不讓，大大減輕家長育兒負擔！托育環境的安全及服務品質的提升，更是托育業務辦理重點；相關措施如托嬰中心或居家托育人員(保母)透過立案輔導／登記檢核、無預警稽查(最重得廢止登記)、定期在職訓練(紓壓社團、兒童保護、專業倫理等課程)、訪視輔導(含環境安全檢核)、評鑑及獎勵等管理措施等。

此外，依中央托嬰中心托育管理實施原則規定，以每家托嬰中心每季查訪一次為原則，如優等或托育情況良好穩定者，則至少每半年查訪一次，本市每家托嬰中心每年平均稽查次數約3-4次；自源頭嚴格把關做起，積極建構托育防護機制，維護兒童及家長送托權益。

李允傑強調，少子化與高齡化，造就台灣的人口老化問題，打造友善育兒環境之外，面對持續增長的高齡人口，中生代市民面臨上有高堂、下有妻兒的夾心壓力，我們了解這群三明治世代的苦處，考量多數長輩已退休無收入，健保自負額轉嫁由其子女協助繳納，額外支出增加青年子女經濟負擔，積極籌措財源，俟議會預算通過後，最快於2019年下半年恢復老人健保保費自付額補助。

(中時 )