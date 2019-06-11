台南今早開始降下大雨，造成了成大光復校區後門警衛室附近一棵鳳凰木無預警倒塌，壓倒一名路過的男大生，意外事件第一時間，校方緊急將學生送往成大醫院治療，學生髖骨、右腰與腹部一帶遭樹枝壓迫，所幸無大礙，檢查無骨折或內腹內出血，為求謹慎仍留院觀察，校方即日起將列管並體檢校園樹木。

成大主祕李俊璋表示，校方會協助後續醫療及公共意外責任險理賠等事宜，也呼籲全校教職員生，雨天外出務必提高警覺，注意安全。

李俊璋表示，成大已計畫逐步列管校樹並做體檢，一旦發現樹木狀況不理想，就會請樹醫到校協助處理改善。有鑑於近日天氣不穩，氣象局也預告將有致災性的降雨，成大擔心大雨沖刷，根基淺的樹木恐不夠牢固，已透過各種管道提醒校內教職員生，行走時應提高警覺，與樹木保持距離。另外，成大有投保公共意外責任險，不幸發生意外事故，將可依契約內容申請理賠。

(中時 )