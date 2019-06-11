何姓男子駕駛曳引車載運海軍陸戰隊66旅射擊指揮車時，疑似過彎不慎，擦撞電線桿。（賴佑維翻攝）

桃園市龜山區45歲何姓男子駕駛曳引車載運海軍陸戰隊66旅射擊指揮車，由高雄送到官山區忠義路2段右轉大湖路時，疑似內輪差，擦撞到電線桿，導致電線桿傾斜。龜山警方到場後，連忙疏導交通，並通知台電到場處理。

警方呼籲，呼籲駕駛人駕駛車輛運送物品應該注意轉彎幅度，避免發生類似情形，影響用路人安全。

(中時 )