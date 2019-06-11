軍射擊曳引車轉彎不慎 撞斷電線桿 20:132019/06/11 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 何姓男子駕駛曳引車載運海軍陸戰隊66旅射擊指揮車時，疑似過彎不慎，擦撞電線桿。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 何姓男子駕駛曳引車載運海軍陸戰隊66旅射擊指揮車時，疑似過彎不慎，擦撞電線桿。（賴佑維翻攝） 桃園市龜山區45歲何姓男子駕駛曳引車載運海軍陸戰隊66旅射擊指揮車，由高雄送到官山區忠義路2段右轉大湖路時，疑似內輪差，擦撞到電線桿，導致電線桿傾斜。龜山警方到場後，連忙疏導交通，並通知台電到場處理。 警方呼籲，呼籲駕駛人駕駛車輛運送物品應該注意轉彎幅度，避免發生類似情形，影響用路人安全。 (中時 ) #電線桿 #山區 #龜山 #警方 #呼籲 也許您會感興趣 推薦閱讀 輔大超人氣校犬「黃雜摳」 破萬人按讚 02:592019/06/07 生活 花蓮》韓國瑜花蓮造勢太嗨？女韓粉昏倒送醫 16:152019/06/08 政治 工總呼籲 速審兩岸協議監督條例 04:102019/06/10 財經要聞 本土社團挺賴 質疑小英若敗選可能翻案 11:562019/06/10 政治 豪雨威脅 災防辦提醒東部山區防土坡災害 20:012019/06/10 生活 不斷更新》雨彈狂炸全台！台中、南投升級大豪雨 07:282019/06/11 生活 滯留鋒面加西南氣流 中南部山區雨勢最大 12:172019/06/11 生活 下班小心！全台雨彈四射 入夜趨緩 16:312019/06/11 生活 全球貿易保護主義高漲 台塑呼籲政府儘速爭取RCEP協商 16:372019/06/11 財經 社會熱門新聞 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 鋸斷政大蔣介石銅像馬腳 台大生被訴 - 社會 - 中時 女師開房輔導國中生 情書曝戀情 - 社會 轄區連續街頭鬥毆 侯友宜怒拔淡水警分局長 - 社會 - 中時 情侶搭台鐵車廂當摩鐵愛如潮水 留下椅墊濕答答 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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