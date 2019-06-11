秋行軍蟲侵台，防疫人員封鎖位於苗栗通霄的蟲害地區。（巫靜婷攝）

秋行軍蟲侵台首例在苗栗通霄，由於秋行蟲軍寄主達300多種，蟲害若失控每年恐造成36億元的農損金額，中央不敢大意，11日行政院長蘇貞昌帶領相關團隊視察蟲害地區，即刻成立「秋行軍蟲災害緊急應變小組」，並要求縣市政府成立監控處理小組，全面防範蟲害擴大。

秋行軍蟲原產於美洲，為國際重要檢疫害蟲，今年1月入侵大陸，南方省分無一倖免，目前大陸地區共有18省市傳出災情，不料10日證實台灣首例秋行軍蟲入侵苗栗通霄飛牛牧場內的玉米田，受災範圍約5分地，為防止災情擴大，防疫人員全面封鎖8分地範圍，剷除作物並噴藥。

相較豬瘟，秋行軍蟲具飛行能力防疫難度更高，台灣常見的水稻、玉米、小麥、高粱、甘蔗等作物都是牠的盤中飧，就連草地、樹葉都可能受害，防蟲作戰啟動，行政院要求農委會多加宣導，採多管道防治，聯合內政部轄內國家公園、學校、退輔會管理的農場等全面防範。

農委會將完備相關人力、藥劑、防疫器材等，第一時間傳送相關照片、訊息，供防疫人員參考辨識，另協助農民於發現蟲害地區進行噴藥，不適用藥地區如發現蟲體，應立即剷除，以3公尺深掩埋銷毀寄主作物，後續防治事宜都應到位，不得馬虎，並依法從優從速辦理對農民及業主的補償。

(中時 )