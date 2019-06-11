北市永順大樓地下停車場被認定違建，上月遭北市建管處強制拆除車道，議員洪建益11日在市政總質詢前，在議場飆罵官員承諾開協調會卻未到，事後他要求市府除了執法也要顧及情面，盼用繳怠金方式解決問題。建管處對此回應，下周將由府級長官邀集住戶開協調會，不過，建管處強調，違建不會回復，也無法用怠金解決。

洪健益今午在市政總質詢前，進入議場對市長柯文哲大罵，市長在總質詢答應和副市長答應的事，原本允諾出席協調會卻沒人來，讓原本以為落幕的爭議再被提起。

他說，這些住戶是善意遭騙，購買停車位總價3億元，市府要執行公權力他沒意見，但這事情有可原，內湖科技園區就有類似個案可用怠金解決，過去技師報告指停車場夾層對大樓海砂屋有支撐作用，若市府要拆光，住戶花3億多元為何要用來支撐大樓。

對此，建管處發言人洪德豪回應，永順大樓因地下室違建夾層構造，與大樓地下室結構體緊密相連，該大樓現況有疑似海砂屋現象，強制拆除違建物，恐影響整體建物安全，目前拆除車道並以安全維護設施進行全區封閉，無法再停車使用。

洪德豪說，建管處近日會向監察院具實陳報個案處理情形，盼監察院諒察並解除列管，下周將由府級長官舉辦協調會，邀集該大樓管理委員會丶地下室停車場自治會及議員就後續相關事宜進行協商，他強調，違建不會回復，也無法用怠金解決。

(中時 )