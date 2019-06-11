苗栗苑裡農民不滿現行餘糧收購量標準，要求農糧署檢討政策並提高收購量，圖為農委會下鄉召開說明會。（巫靜婷攝）

苑裡鎮代會副主席陳基寶要求農糧署提高苑裡地區餘糧收購量，以示公平。（巫靜婷攝）

農糧署副署長莊老達回應現行制度不變，每公頃7000公斤的收購數綽綽有餘。（巫靜婷攝）

今年度第一期公糧餘糧收購政策4月底公告，苗栗縣苑裡鎮農民針對同灌溉區卻有不同收購標準怒批有失公允，歷經多次陳情未被重視，11日立委陳超明邀集農委會下鄉召開說明會，初步達成共識現行公告制度不變，在合理範圍內超出的餘糧，農糧署將與農會協調，由民間糧商來辦理收購。

同屬大安溪流域、台中水利會灌溉區，卻有不同的收購標準讓苑裡農民大嘆農委會搞「一國兩制」，陳超明指出，苑裡鎮餘糧收購量每公頃僅3800公斤，台中大甲每公頃卻可達4500公斤，主因是農糧署計算時竟把2015年停灌休耕期一併納入，讓苗栗農民餘糧收購量平均差了台中700公斤。

苑裡為苗栗穀倉，近年稻米收成及品質都很好，有農民認為餘糧收購量不能拿其他鄉鎮的產量來跟苑裡平均，要求除了苑裡，通霄、三義等地餘糧收購數量應提高以顯公平。農糧署副署長莊老達回應，現行的制度能滿足9成以上農民，若提高苗栗收購量，其他縣市也會抗議要求。

莊老達說明，苗栗縣公糧收購數量為每公頃7000公斤，這是依據往年的平均收穫量再加成10％計算出來的，雖然去年苑裡的平均收成達7500公斤，但往年都沒有超過7000公斤，因此這樣的收購數相當足夠，目前公告已經執行，也不宜再更動。

針對苑裡農民質疑若遇「好年冬」超出標準的餘糧又該如何處理，農委會副主委陳添壽表示，原則上以公告標準辦理，日後收成產量超出7000公斤，在合理範圍內，農糧署將與鎮農會協調由民間糧商來辦理收購，不會農民受到損失、安心耕作。

(中時 )