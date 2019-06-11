新角色卡蹦公爵找來基努李維詮釋，引起外界好奇。（迪士尼提供）

胡迪警長（左）多年來一直由湯姆漢克斯配音。（迪士尼提供）

好萊塢男神基努李維（Keanu Reeves）一直以來都給人神秘的浪人印象，但近期似乎願意打破框架嘗新，不僅先前破天荒與時尚品牌搭上線，成為Saint Laurent代言人，現在還替動畫配音，成為迪士尼《玩具總動員4》新角色「卡蹦公爵」，與沈默的「殺神」形象截然不同。

在近日曝光的幕後花絮中，基努聲飾這個喜歡耍帥、充滿自信的特技演員時大喊：「卡蹦公爵，加拿大最偉大的特技專家，啊！喔耶！啊！」還童心大起擺出跟公爵一樣的手勢，超有反差萌。而自1995年就替胡迪警長配音的湯姆漢克斯（Tom Hanks），透露電影結局相當催淚，對於即將卸任相當感傷，記得錄到最後一幕時情緒一時湧上，「我問說我能不能轉身，背對眾人，因為我不想被自己的情緒影響。」

電影等了9年才孵出系列最終集，故事發生在安弟離家展開大學生涯，玩具們輾轉來到愛惜玩具的小女孩邦妮家中。某天，邦妮帶來了一個手作新成員「叉奇」加入。在一場冒險旅程後，胡迪警長與老友牧羊女重逢，發現外面玩具們的世界遠比他想像的還要巨大。電影已在國外試片，外媒指其為「皮克斯巔峰大作」，也拱「卡蹦公爵」發展獨立電影。電影20日在台上映。

(中時 )