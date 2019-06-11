台中市社會局長李允傑推動「老少共好 幸福台中」計畫，增進孩童與長者互動機會。（盧金足攝）

台中市敬老愛心卡截至2019年5月底，累積發卡數達41萬6259張，發卡率達95％以上，市府在2018年底擴大使用範圍，施行一段時間，評估欠缺配套措施及查核機制，導致浪費、冒用、盜用等弊端，今年2月15日起展開微調政策，符合公平正義、減少弊端及兼顧財政永續。

為鼓勵老人及身心障礙者多利用大眾運輸工具外出，增加社會參與、延緩老化促進健康，台中市2005年起訂定並實施老人及身心障礙者乘車及各項補助計畫，並於2018年底擴大使用範圍，防止弊端，市府2月15日起推動微調政策。

社會局長李允傑表示，調整內容包含：搭乘計程車部分，調整為每趟次補助50元，固定金額也較容易計算車資，減少錯誤扣點情形發生；衛生所及診所就醫部分，支持中央醫療分級就診政策，同時，將扣點單純化，每次補助健保門診基本部分負擔費用50元。

社會局為社會福利撐起保護傘，推動「老少共好 幸福台中」計畫，為增進孩童與長者互動機會，透過社區照顧關懷據點與教育單位合作，規畫辦理系列性代間活動，並與藥師公會合作，針對獨居、失依、低收或中低收入等弱勢長者，辦理健康照顧服務，增進長者自我健康管理意識，同時藉此培養長者固定至據點活動習慣，達到延緩老化效果及老少共融目標。

李允傑強調，也要持續推廣長青學苑，鼓勵長者活到老，學到老，秉持「終身學習」精神，社會局每年編列預算補助各區公所因地制宜辦理長青學苑，期望促進長輩走出家門、就近學習的機會，維持人際互動及社會參與，進而健康活躍老化。

目前各區長青學苑共計有782班課程，未來將與各區公所、民間團體等單位採公私協力方式，提供本市長輩具近便性與優質化

社會局為擴建社區照顧關懷據點，以小區多元服務為概念，分區成立社區培力中心，提供專業輔導與陪伴，辦理樂齡行動教室，作為培力社區組織辦理據點行動策略，以輔導開班單位成立據點。

此外，舉辦志工教育訓練及媒合資源，透過多元方式提高組織能量，以培植單位成立據點，訂定社區照顧關懷據點整合性補助計畫，提供據點租金水電費用補助、開辦設施設備費、充實廚房設施設備費用等多項支持性補助，以協助單位設立據點，目標在2019年達到全市據點400處的目標。

公私協力夥伴關係，打造公益慈善聯盟！隨著公民權意識抬頭與福利多元主義的興起，民眾對於社會福利服務需求日益殷切，社福預算入不敷出，財政壓力極為沉重，各項福利措施已非政府部門所能獨立負擔，必須仰賴公私部門協力方能即時、就近回應民眾需求，保障民眾權益。

李允傑為整合跨單位資源的網絡關係，建立公益慈善資源聯盟平台，以透過聯繫會報及資源交流模式，促進整合形塑結構；執行至今，參與公益慈善資源聯盟之團體計有142個，共同推動包含溫馨快遞、食物銀行、協助兒童及少年未來教育與發展帳戶經濟弱勢兒少計畫，及急難救助轉介等服務措施。

值得一提的是，還協助團體提昇專業知能與服務品質，共同致力於社會福利及公益事業推動，同時引進「社會資本 」與「社會投資」，以有限的預算，連結社會資源回應民眾的需求，提供社會服務，更促進人力資本形成，提高勞動參與率，進而帶動經濟發展，達到多重政策效果。

台中市推動「自立家庭脫貧計畫」，「社會資本」與「社會投資」為兩大理念，以理財脫貧(儲蓄提撥)、環境脫貧(就學、生活補助)及就業脫貧(職業訓練、低收入戶促進就業服務方案)等，協助經濟弱勢家戶累積資產，改善生活、提升就業能力，讓弱勢家戶脫離貧窮，未來在就學、就業及創業機會，擁有更多競爭力。

(中時 )