25歲的小賈斯汀（Justin Bieber）婚後傳出憂鬱症纏身，年初放話可能暫別舞台，但卻又跟紅髮艾德（Ed Sheeran）合作新歌〈I Dont Care〉。他日前無來由突然在推特上發文，點名要跟56歲的「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）幹架，公然單挑對方想來場一對一的公開格鬥賽，還嗆聲：「不敢應戰，就是膽小鬼。」
小賈斯汀在推特叫囂：「我要在八角擂台挑戰湯姆克魯斯，湯姆如果拒絕就是怯戰，永遠會被恥笑。」同時點名終極格鬥冠軍賽總裁白大拿（Dana White）詢問誰想主辦，引起前UFC冠軍康納麥葛瑞格（Conor McGregor）回文表示願意。
小賈斯汀日前在社群網站上暗示今年將有全新音樂作品上線，新專輯也動工籌備，粉絲一度以為他的情緒狀態恢復中，不知為何突然出現屁孩行為隔空挑釁對方。忙著拍《捍衛戰士2》阿湯哥目前未對此做出回應。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。