小賈斯汀在推特挑釁阿湯哥。（翻攝自網路）

阿湯哥正在拍攝《捍衛戰士2》。（資料照片）

25歲的小賈斯汀（Justin Bieber）婚後傳出憂鬱症纏身，年初放話可能暫別舞台，但卻又跟紅髮艾德（Ed Sheeran）合作新歌〈I Dont Care〉。他日前無來由突然在推特上發文，點名要跟56歲的「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）幹架，公然單挑對方想來場一對一的公開格鬥賽，還嗆聲：「不敢應戰，就是膽小鬼。」

小賈斯汀在推特叫囂：「我要在八角擂台挑戰湯姆克魯斯，湯姆如果拒絕就是怯戰，永遠會被恥笑。」同時點名終極格鬥冠軍賽總裁白大拿（Dana White）詢問誰想主辦，引起前UFC冠軍康納麥葛瑞格（Conor McGregor）回文表示願意。

小賈斯汀日前在社群網站上暗示今年將有全新音樂作品上線，新專輯也動工籌備，粉絲一度以為他的情緒狀態恢復中，不知為何突然出現屁孩行為隔空挑釁對方。忙著拍《捍衛戰士2》阿湯哥目前未對此做出回應。

(中時 )