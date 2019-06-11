台中市迎接少子化與高齡化挑戰，繼5月27日東區公共托育家園開幕，7月底將在梧棲區啟用公共托育家園，社會局長李允傑表示，未來台中市將有23處公托據點，達成增加4倍計畫

，民眾關切的恢復老人健保補助，希望6月下旬議會能通過追加預算，盼在7月1日順利上路。

李允傑指出，解決托育供給的不足，社會局以「公托倍增」計畫，打造友善托育環境，努力兌現市長盧秀燕恢復老人健保補助承諾，經由公私協力，結合民間單位創意與資源，幫助弱勢及早脫貧，減輕對政府援助資源的依賴。

為給家長和小朋友平價、多樣托育服務，台中市目前有太平、沙鹿、豐原、清水、坪林等5家公設民營托嬰中心，數量偏低，李允傑調查發現，有的是因工程延宕，所以將工程案都納入全面品質管理，嚴格控管各階段進度，以「如期如質」完工為首要目標。

恢復老人健保補助，維護長者就醫權益，李允傑強調，積極籌措財源，俟議會預算通過後，最快於今年下半年恢復老人健保保費自付額補助，讓22多萬名，65歲以上長輩及子女可以減輕負擔。

李允傑指出，為鼓勵老人及身心障礙者多利用大眾運輸工具，增加社會參與，從2005年起訂定並實施老人及身心障礙者乘車及各項補助計畫，2018年底擴大使用範圍，施行後評估欠缺配套措施及查核機制，為符合公平正義、兼顧財政，2月15日起實施微調政策，敬老愛心卡截至2019年5月底，累積發卡數達41萬6259張，發卡率達95％以上。

社會局不只是社福平台，也打出感動行銷，一名曾受市府照顧的低收入戶，也是921震災戶，努力打拚事業有成，常做公益回饋社會，社會局力邀他擔任脫貧代言人，鼓勵弱勢朋友勇敢站起來，激發社會正向、善的循環，增進公私協力夥伴關係，營造公益慈善聯盟。

(中時 )