麻豆區民眾昨（10）日發現被登錄為歷史建築的電姬戲院有山貓出入，清出許多木頭，緊急貼上臉書社團後引起大家議論紛紛。台南市政府文資處獲知後立即要求所有權人代表立即停止一切施工，11日中午現勘。所有權人表示，是施工包商誤解的意思而逕自進場清理，文資處也確認歷史建築本體並未受損。
文資處表示，電姬戲院為1930年代麻豆地區重要的娛樂場所，其建築立面相當具有特色，台南市政府於2018年11月13日公告登錄為歷史建築，歷史建築本體範圍為原電姬戲院沿街立面（含騎樓及其內一跨進深），促進戲院內部空間活化之彈性。
日前所有權人代表向文資處反映，電姬戲院內部二樓木造看台因部分遭白蟻蛀蝕損壞而坍塌，且颱風雨季將至，恐有安全及環境衛生疑慮，故計畫進行清理。文資處於5月9日會同所有權人代表現勘，給予輔導意見之後，即要求應先提出清理計畫，經文資處核准之後方可進行施工。
然10日文資處接獲民眾通報，電姬戲院內部正進行拆除工程，經文資處瞭解後，現場係在進行清理工作，施工包商誤解屋主的意思而逕自進場清理，已進行清理之範圍包含損壞之戲院座椅及二樓木造看台坍塌部分。
因未報准即進行清理施工，文資處已要求所有權人代表立即停止一切施工，11日中午會同所有權人代表、麻豆區公所及本市文資防護專業服務中心前往現勘，經確認歷史建築本體並未受損，戲院內部非本體範圍之戲院座椅、部分坍落之裝修物已清除。中山路的鐵門因清運需要而被暫時取下，已當場要求所有權人代表應儘速進行提送門禁安全防護作法。
電姬戲院所有權人代表表示，願意在市府文資處的輔導下，依據文資法規定進行歷史建築的維護、修復利用。文資處亦表示，電姬戲院的環境清理、結構安全評估、損壞調查研究等均需逐步推動，也會持續輔導並協助所有權人進行相關計畫之執行，感謝民眾對於電姬戲院的關心，亦請不吝給予電姬戲院所有權人支持與鼓勵。
(中時 )
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