電姬戲院所有權人表示，是施工包商誤解的意思而逕自進場清理，文資處也確認歷史建築本體並未受損。(劉秀芬翻攝)

電姬戲院內部已被清理範圍包含損壞之戲院座椅及二樓木造看台坍塌部分。(劉秀芬翻攝)

麻豆區民眾昨（10）日發現被登錄為歷史建築的電姬戲院有山貓出入，清出許多木頭，緊急貼上臉書社團後引起大家議論紛紛。台南市政府文資處獲知後立即要求所有權人代表立即停止一切施工，11日中午現勘。所有權人表示，是施工包商誤解的意思而逕自進場清理，文資處也確認歷史建築本體並未受損。

文資處表示，電姬戲院為1930年代麻豆地區重要的娛樂場所，其建築立面相當具有特色，台南市政府於2018年11月13日公告登錄為歷史建築，歷史建築本體範圍為原電姬戲院沿街立面（含騎樓及其內一跨進深），促進戲院內部空間活化之彈性。

日前所有權人代表向文資處反映，電姬戲院內部二樓木造看台因部分遭白蟻蛀蝕損壞而坍塌，且颱風雨季將至，恐有安全及環境衛生疑慮，故計畫進行清理。文資處於5月9日會同所有權人代表現勘，給予輔導意見之後，即要求應先提出清理計畫，經文資處核准之後方可進行施工。

然10日文資處接獲民眾通報，電姬戲院內部正進行拆除工程，經文資處瞭解後，現場係在進行清理工作，施工包商誤解屋主的意思而逕自進場清理，已進行清理之範圍包含損壞之戲院座椅及二樓木造看台坍塌部分。

因未報准即進行清理施工，文資處已要求所有權人代表立即停止一切施工，11日中午會同所有權人代表、麻豆區公所及本市文資防護專業服務中心前往現勘，經確認歷史建築本體並未受損，戲院內部非本體範圍之戲院座椅、部分坍落之裝修物已清除。中山路的鐵門因清運需要而被暫時取下，已當場要求所有權人代表應儘速進行提送門禁安全防護作法。

電姬戲院所有權人代表表示，願意在市府文資處的輔導下，依據文資法規定進行歷史建築的維護、修復利用。文資處亦表示，電姬戲院的環境清理、結構安全評估、損壞調查研究等均需逐步推動，也會持續輔導並協助所有權人進行相關計畫之執行，感謝民眾對於電姬戲院的關心，亦請不吝給予電姬戲院所有權人支持與鼓勵。

(中時 )