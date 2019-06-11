民進黨總統初選民調開始了，儘管蔡英文總統任內許多原本對勞工的承諾都沒有兌現，甚至一些政策越改越糟，但她似乎仍比賴清德更能得到年輕人的支持，而理由，似乎正如立法院長蘇嘉全說的，有些蔡總統做錯的事情是因為用了錯誤的行政院長，但果真如此嗎？勞基法修惡，真的都是前行政院長賴清德的錯不關蔡英文的事？

蔡英文總統任內，一共兩次大篇幅修改勞基法，第一次修改時她用的行政院長是林全，第一次修改，蔡英文總統違反當選前的承諾，推出的僅僅是可以加班的一例一休而非真正的周休二日，但仍把勞工原有的7天國假砍掉，這些讓勞工不滿的事情，好像不能怪到當時還是台南市長的賴清德頭上。

勞基法第二次修改時，確實賴清德是行政院長，難辭其咎。但這個責任是否只該由他來扛而不關蔡英文的事？照蘇嘉全的講法，總統管國防、兩岸、外交，行政院長管內政，好像是這樣子，可是實務上我們都知道，我們的歷任總統都常常在管內政，李登輝當總統時全力推動核四；2002年行政部門準備依法要求民眾請領身分證要按捺指紋，陳水扁總統鑒於有違憲之嫌要求行政院停止執行；2013年時任總統馬英九下令各縣市首長得降低2成酒駕，不然就公布縣市長姓名。

至於蔡英文總統，她任內也強力推動同婚專法，專法過關後許多支持同婚者對她感激涕零。如果內政都是行政院長負責，不關總統的事，那專法通過後挺同婚者應該感謝現任的行政院長蘇貞昌就好，何必感謝蔡英文？可見內政由行政院長負責，不關總統的事的說法，與我國現狀根本不符合。如果一邊認為同婚都是蔡英文的功勞，一邊認為勞基法修惡都是賴清德的錯不關蔡英文的事，更是自相矛盾的邏輯。

而且蔡英文總統本人就曾宣稱勞工的假太多，近期更主張用設法讓勞工多加班解決低薪問題(詭異的是如果保留7天國假，那7天需要多加班賺錢的勞工上班可以額外有加班費，結果我們的蔡總統卻堅持砍假，她真的在乎勞工低薪？)，當勞工向她抱怨時她還要勞工自己去跟雇主說，這些言論，應該都不是賴清德拿著刀割在她脖子上逼她講的吧？

就算硬要認為民進黨政府第二次修改勞基法都是賴清德主導的好了，今年5月勞動部研擬修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，5人以下微型企業若違反《勞基法》情節輕微，可減輕或免除處罰，此時的行政院長是蘇貞昌了，好像也不能怪到賴清德頭上。

另外民進黨政府任內，持續增加適用責任制不受勞基法工時保障行業的種類，目前一共增加了6種行業，但只有3種是賴清德當行政院長時勞動部核定的，2種是蘇貞昌任內，1種是林全任內，難道賴清德要為林全和蘇貞昌所為負責？

過去有些偏綠的民眾談到1990年代時，常常習慣把政府做的好事都算到李登輝總統的頭上，認為壞事都是國民黨其他人幹的。如今有些民眾似乎做風雷同，好事都是蔡英文幹的，壞事都是別人的錯。

筆者當然不會認為賴清德是個捍衛勞權的政治人物，但沒有理由因為否定賴清德在勞權上的立場與做為，就要美化、神話此時跟賴清德的競爭的蔡英文，上述時間點與案例證明了，民進黨政府任內種種侵害勞權的做為，蔡英文與賴清德兩人顯然都難辭其咎，身為勞工的民眾，固然可以因為其他理由比較支持蔡英文，但真的沒必要因此自欺欺人的認為蔡英文會捍衛勞權，否則期望越高，失望越大，到時自己吃虧就算了，卻害其他勞工跟著遭殃。

(中時 )