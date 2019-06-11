美國休士頓兒童合唱團，11日與惠文國小合唱團以美聲交流，校方也安排創意遊戲、扯鈴等讓休士頓兒童合唱團成員體驗。（黃國峰攝）

台灣、美國小朋友一起來尬歌！國際知名表演團體美國休士頓兒童合唱團，11日上午來到台中市惠文國小，和惠文合唱團來場美聲交流，耳朵在天籟美聲的沐浴下，全校師生都大呼過癮，學校也安排科學創意遊戲、扯鈴等讓休士頓兒童合唱團成員體驗，文化交流，加深彼此認識。

惠文國小合唱團14位學生，去年夏天就在校長曾金美的帶領下赴美參加美國休士頓兒童合唱團的國際音樂營，在總指揮史蒂芬·羅迪（Stephen Roddy）的調教下，經過一週的魔鬼訓練，宛如脫胎換骨，練就了47首難度甚高的電影名曲，最後更在加爾維斯頓(Galveston)當地歌劇院，與美方學生共同演出，獲得佳評如潮。

美國休士頓兒童合唱團總指揮史蒂芬將邀請台中星光兒童合唱團與惠文國小合唱團與休士頓兒童合唱團的的孩子們一起於2020年赴美國紐約卡內基音樂廳公演，校長曾金美指出今天的演出，是為明年的演出暖身、培養合作的表演默契。

惠文國小校長曾金美表示，惠文國小合唱團連續榮獲全國合唱團特優，一直希望能跟世界各地的好聲音一起合作，這次能與獲得大師的指導，真是孩子們的福氣，希望孩子們加油，相信明年咱們台灣囝仔站上美國紐約的大舞台，必能向世界展示台灣的好聲音。

(中時 )