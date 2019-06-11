一名8旬婦人日前在自家社區道路散步時，行道樹突然倒下，壓傷婦人，送醫急救後仍回天乏術。市議員劉熒隆接獲陳情，11日邀農業局會勘，確認該倒塌的黑板樹遭白蟻蛀蝕，要求相關單位針對地方上有疑慮之樹木回報檢診，避免遭蛀樹木再釀禍。

農業局11日到社區會勘，同時也替社區樹木把脈，另發現有其他樹木也有同樣情形，未免民眾再受傷，已做上記號提醒民眾莫靠近。社區居民表示，自家小孩也常在社區內玩耍，深怕樹木再倒塌，劉熒隆則表示還會請農業局再來盤點一次，針對危險狀況的樹木要請專家學者來評估看如何改善。

另一名市議員林昭賢則希望市府應該全面體檢行道樹安全問題，檢視有蛀洞腐朽之虞的所有行道景觀路樹、公園綠地植栽等，避免再發生憾事。市府養護工程處則表示，公有行道道及公園，定期修剪時都會要求承包園藝業者，留意罹病害等健康情況，投藥防病蟲害，若有倒伏危險，必要時會設支架撐住。

(中時 )