南投縣衛生局為確保食品衛生安全，將於6月13日上午9時至12時30分，在衛生局5樓辦理「冰品冷飲業者衛生講習會」，希望透過在職教育訓練，讓冰品冷飲從業人員，充分了解各項食品良好衛生規範準則、製程管制及落實建立衛生自主管理制度，歡迎南投縣冰品冷飲業者踴躍參加，報名電話049-2231994。

此次講習邀請南開科技大學餐飲管理系助理教授紀璟叡，講授「手調冰、飲品製作過程汙染源與改善對策」、「認識食品標示、食安資訊百貨專櫃及預防食中毒」等課程。

(中時 )