南投縣冰品冷飲業者衛生講習 6月13日開課 20:412019/06/11 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣衛生局為確保食品衛生安全，將於6月13日上午9時至12時30分，在衛生局5樓辦理「冰品冷飲業者衛生講習會」，希望透過在職教育訓練，讓冰品冷飲從業人員，充分了解各項食品良好衛生規範準則、製程管制及落實建立衛生自主管理制度，歡迎南投縣冰品冷飲業者踴躍參加，報名電話049-2231994。 此次講習邀請南開科技大學餐飲管理系助理教授紀璟叡，講授「手調冰、飲品製作過程汙染源與改善對策」、「認識食品標示、食安資訊百貨專櫃及預防食中毒」等課程。 (中時 ) #衛生 #冷飲 #冰品 #南投縣 #講習 也許您會感興趣 推薦閱讀 現拌冰淇淋超商就有！必吃貝禮詩奶酒、M＆Ms最狂聯名 12:302019/06/07 風格 東大門韓粉攤販 千份玉米冷飲來就送 13:182019/06/08 政治 酒害防制拖9年 網重提立法獲附議 15:402019/06/08 生活 盤點霸氣用料6家芒果冰！堆成山價格還超甜 12:302019/06/09 風格 台北天成飯店新品牌 車頭站古早味冰品 開幕 04:092019/06/09 產業．科技 觀察吃貨員工 催生爆紅冰品 04:102019/06/10 企業經營 王金平南投之友會今南投草屯舉行成立大會 期待政黨重新輪替 20:032019/06/10 政治 企鵝夫妻孵蛋失敗 殘殺同類洩憤 09:012019/06/11 搜奇 生活熱門新聞 林志玲瘦身秘訣？這杯不該飯後喝 - 生活 一起高潮不多!電影與真性愛5差異 - 生活 秀出你今夏最佳Cosplay造型 最Hot嘉年華就在越捷 - 生活 暴雨來襲！他曝台南這學校淹成水樂園 學長笑菜逼八 - 生活 不斷更新》雨彈狂炸全台！台中、南投升級大豪雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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