健全捷運綠線北屯總站、火車站雙鐵周邊聯外道路，台中市政府建設局規劃「北屯捷運機廠區段徵收範圍東西向延伸道路工程」，銜接北屯路(潭子區中山路)。其中，敦富六街銜接潭子區大成街正辦理用地取得及工程發包，南興北一路、敦富八街、敦富九街正積極籌措經費，經費籌措完成將儘速辦理用地取得及道路開闢作業，紓解當地交通阻塞，建設台中。

台中市議會11日進行市政總質詢，市議員曾朝榮、江肇國、李天生、張家銨、周永鴻、蔡耀頡指出，北屯舊社聯外道路受阻，影響當地發展，希望市府逐步打通捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收案鄰近道路，並打通第12單元長春自辦市地重劃區旁東光路。

建設局長陳大田指出，北捷區段徵收工程範圍內東西向延伸道路有20M-1(南興北一路)、8M-3(敦富六街)、10M-3(敦富八街)及12M-5(敦富九街)等4條計畫道路，可通往北屯路(潭子區中山路)。

陳大田說，建設局目前已規劃「北捷區徵工程8M-3計畫道路延伸聯外道路開闢工程」銜接潭子區大成街，現正辦理用地取得及工程發包等作業；而南興北一路、敦富八街、敦富九街等3條計畫道路，須等到經費籌措有著落後，再研議辦理用地取得及開闢作業。

至於北屯捷運機廠區段徵收範圍東西向延伸其餘道路，將等到都市計畫通盤檢討變更為「鐵兼道」及「道路」用地後再行研議辦理。

此外，針對第12單元長春自辦市地重劃區旁東光路打通工程，陳局長說明，北屯區東光路由松竹路一段至東光路892巷計畫道路，全段開闢長度1530公尺，寬度30公尺，所需總經費為45億9357萬元(含工程費2億7540萬元，土地補償費43億1817萬元)，因開闢經費龐大，將採分階段開闢方式，目前已積極籌措經費並提列明年先期計畫，等到經費有著落後，再行辦理後續道路開闢事宜。

(中時 )