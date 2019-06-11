國民黨總統初選參選人郭台銘，11日出席與中部機械製造產業的座談會，暢談其經濟政策。（黃國峰攝）

參加國民黨總統參選的鴻海董事長郭台銘，11日下午來到上銀科技以「全球美中貿易戰機械產業之危機與轉機」發表演說，吸引不少廠商到場聆聽，會中郭台銘分析全球經濟局勢，指出中美貿易戰中台灣是危機也是轉機，只要充分發揮地理優勢，加上長期以來厚實的加工技術，和中部地區完整供應鏈體系，面對這場經濟危機，是挑戰也是重要的機會。

郭台銘11日到上銀科技演講受到三大中部機械製造產業相關公會（臺灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件公會、台灣區模 具工業同業公會）廠商大力支持，紛紛到場聆聽擠爆會場。

郭台銘指出：大家都曉得我懂工業，我覺得沒有工業，國家的國力就受到影響，工業是國之根本，任何世界強大的國家，都以工業做為後盾、為基礎，台灣要「富國利民」，國富民才可以利，今天第一次提出「富國利民」的政策，與大家分享。

郭台銘說，今天主要是聽他們的心聲指出，受中美貿易戰影響，目前有的訂單少三成至四成，現在中美貿易戰才剛開始，如果不趕快結束，科技戰又開始，對經濟會有很大的影響，政府應立即面對，提出對策，很可惜，我一再呼籲，他們告訴我的都是「一片榮景」，今天你們聽到真正的心聲。

另外傳出鴻海公司提出加薪計畫，平均調幅7％，郭台銘表示，他也是看新聞才曉得，他說現在應該擔心的是全台灣工業的問題，你看台中的工具機產業那麼辛苦，應該怎樣來體恤他們、關懷他們，不已自家公司加薪為高興，而是讓業界先賺錢，自然員工就會加薪，所以應該要讓台灣整個「水漲船高」透過富國利民政策，如工業不強，水漲不起來，任何人都沒辦法分享到這塊利潤，今天不是獨個公司加薪，而應該全面加薪，所以如果當選就是要盡快推動台灣工業轉型。

有媒體提問韓國瑜提出國道6號要打通到花蓮，郭台銘說：沒有牛肉、沒有國富、如果產業外銷不能升級，如果大家賺不到錢、餅做不大，任何計畫都只是一個計畫。

(中時 )