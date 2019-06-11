南瀛故事人協會沈采蓉老師導讀《吃夢獸─葉石濤的故事》繪本，玉井國小學童踴躍搶答。（劉秀芬攝）

為了讓國小學童認識台灣文學巨擘葉石濤，葉石濤文學紀念館化被動為主動，11日「葉老的戶外教學」繪本導讀活動前進台南山區的玉井國小，由說故事老師講述《吃夢獸─葉石濤的故事》繪本，讓小朋友認識文學大師葉石濤的童年與創作來源，老師唱作俱佳的導讀讓小朋友聽得津津有味。

葉石濤文學紀念館每年舉辦的「葉老的戶外教學」活動，至今已邁入第6年，原本只是館內小班文學推廣，發展至到校服務的中型宣導活動。今年度活動對象以近山區的國小為主，希望讓資源相對較少的非都市區學童體驗說故事的魔力。

今年上半年首波活動已在左鎮國小、龍崎國小舉辦，獲得師生好評，11日繼續來到玉井國小，由南瀛故事人協會沈采蓉老師主講，沈采蓉活潑有趣的講述方式，連說帶唱的把小朋友逗得逗得哈哈大笑，雖然此次參加活動的是二、三年級的小朋友，天馬行空的問答也讓活動增添歡樂氣氛。

此外，活動還派出葉石濤文學紀念館代言人「阿明」出場，阿明穿著學生制服，造型如中學生葉石濤，加上趣味的有獎問答，讓小朋友們更有參與感，也對葉石濤其人有更具體的印象。

(中時 )