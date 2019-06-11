伯爵Sunlight系列18K玫瑰金鑲鑽墜鍊，是全系列最入門的單品，7萬9000元。（PIAGET提供）

伯爵Sunlight系列18K玫瑰金鑲鑽戒指，83萬元。（PIAGET提供）

伯爵Sunlight系列珍珠母貝18K玫瑰金鑲鑽墜鍊，53萬元。（PIAGET提供）

伯爵（PIAGET ）的經典珠寶，又添一員。繼伯爵玫瑰ROSE、Possession、Hearts系列之後，今年PIAGET又增加了Sunlight系列珠寶，以孕育大自然的太陽為創作靈感，材質以黃K金、鑽石為主，在女人的粉頸、指間打造一道道金色陽光，並特別選在豔陽高照的夏季登場，歌頌Sunlight陽光照耀大地的時尚神力。

PIAGET指出，Sunlight系列珠寶從入門的7萬9000元鍊墜起跳，至數十萬元的鑽石戒指都有，未來將與ROSE、Possession和Hearts系列一樣，是品牌每年都會推出的常銷經典款。

「Sunny Side of Life」向來是伯爵的品精神，最能象徵生命喜悅的陽光Sunlight，就成為今年新款珠寶的時尚元素，品牌大使孔曉振、品牌摯友Olivia Palermo最近搶先佩戴Sunlight珠寶亮相，珠寶在陽光的照射之下閃耀光芒，其中耳環可拆卸重組、項鍊可自由調整長度的設計，增添不少穿搭的樂趣，是相當實用百搭的珠寶作品。

(中時 )