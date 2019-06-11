虎頭埤風景區管理所15、16日推出買「戀愛芒果青冰」免費入園活動，上傳接吻合照打卡，再享免費玩滑水道及獨木舟折扣。（虎頭埤風景區管理所提供）

虎頭埤風景區管理所15、16日推出買「戀愛芒果青冰」免費入園活動，上傳接吻合照打卡，再享免費玩滑水道及獨木舟折扣。（虎頭埤風景區管理所提供）

台南市虎頭埤風景區管理所上月初與新化社區大學、新化區公所合作，在南175線舉辦打土芒果活動並製成芒果青，將於15、16日虎頭埤阿勃勒生態季時推出買「戀愛芒果青冰」免費入園活動，除了希望喚起大家重視南175線芒果樹綠色隧道的保存問題，也讓遊客品嘗季節限定的在地美味。

新化區公所、虎頭埤風景區管理所、新化社區大學11日上午也將當天製成的芒果青加上剉冰，帶到到新化日照中心與30位長輩一起品嘗，阿公阿嬤吃了也大讚好吃又消暑，還有酸甜的戀愛滋味。

除了帶芒果青與日照中心長輩分享，虎頭埤風景區管理所將在吊橋咖啡屋販售芒果青，並於15、16日推出阿勃勒戀愛三部曲活動。活動期間情侶、夫妻入園購買「戀愛芒果青冰」兩人份（80元）即享免費入園；買大魚的祝福情侶裝有優惠；上傳接吻合照打卡，再享免費玩滑水道及獨木舟折扣。

此外，虎頭埤風景區15、16日推出市民入園半價的優惠，也與新化林場啟動聯合行銷，憑任一方的入園門票，至另一另可享入園半價優惠，虎頭埤風景區更提供遊客獨木舟及腳踏船6折優惠，新化林場則提供森林生態環境教育課程9折優惠。

(中時 )