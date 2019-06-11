農委會防檢局昨（10）日確認台灣出現秋行軍蟲首例，唯目前發現者為幼蟲、尚未有成蟲，故推測入侵蟲害仍是第一世代。為了在第一世代化蛹成蟲前關鍵的7至10天有效將其殲滅，農委會擬開放原僅供會內使用的「天然災害勘災系統」app，讓民眾能將疑似害蟲拍照上傳，讓地方專家及時勘災防治，明日將召開記者會對外說明。

因應秋行軍蟲侵台，防檢局日前已成立秋行軍蟲災害緊急應變小組，農委會今日除與各縣市政府及場試所舉行聯合防疫會議，農委會副主委黃金城亦陪同行政院長蘇貞昌視察蟲害首例的苗栗飛牛牧場，防檢局局長馮海東則前往離島金門視察。

農委會副主委陳駿季表示，台灣目前發現秋行軍蟲屬喜食玉米的品系，本島種植包括食用的甜玉米及飼料用的青割玉米，面積合計約3萬多公頃，但秋行軍蟲同樣也會吃禾本科植物如高粱、小麥等，金門種植有高粱2000多公頃、小麥1000多公頃，且距離大陸近，故防疫工作亦相形重要。

陳駿季指出，國內尚未發現成蟲，故在第一世代長成成蟲前7至10天的關鍵期，若發現蟲跡就採高強度處理，就地將作物剷除掩埋，一旦發現成蟲，便進入第二階段，將會強制噴藥，但因秋行軍蟲會鑽進玉米穗中取食，噴藥也只能將族群密度降低。

陳駿季說，近來已有許多農民通報疑似蟲害資訊，由於資訊經判讀再到地方勘察撲滅不是很有效率，故農委會擬將原供會內使用的「天然災害勘災系統」app開放給一般民眾，此app有GPS定位功能，民眾發現疑似蟲害即可拍照上傳，讓各縣市政府、場試所專家確認，就近勘災防治。

他說，民眾亦可在備註欄中留下姓名及連絡電話，方便防疫單位聯繫，拍照時間、地點等數據直接匯整，通報次數多的地點便可判斷為災情熱區。

(中時 )