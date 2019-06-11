有48年歷史、為台灣長崎蛋糕創始者的台北知名蛋糕名店「南蠻堂」驚傳經營者家族對簿公堂事件。「南蠻堂」創始者葉永青長子葉佩根，指控經營西門老店的外甥蘇家民侵犯「南蠻堂」商標權，台北地檢署依智財局登記文件，認為「南蠻堂」文字、圖案屬於葉佩根，蘇涉及侵權，今依違反《商標法》起訴蘇。

「南蠻堂」是創始者葉永青於1968年與日本長崎本舖合作，共同在北市衡陽路創立台灣長崎本舖的創始店，葉永青1971年離開公司，創立了台灣第一家本土製作長崎蛋糕的店舖「南蠻堂」，「南蠻堂」號稱是台灣長崎蛋糕的創始者，也是彌月蛋糕第一品牌，目前仍為網路人氣票選冠軍最佳伴手禮之一。

據了解，「南蠻堂」經營者葉氏家族分家後，葉永青第2代長子葉佩根與兒子在大同、中山區經營「民權概念店」及「長安蛋糕茶飲店」，而位於萬華區西門町的西門老店，則於今年初由第3代的外甥蘇家民正式接手經營。

但據指出，雙方的官網早於去年就因商標權對簿公堂，葉佩根網站主張葉永青當年的店舖名為「南蠻堂」(nanmando)，他擁有「南蠻堂」商標權，但第3代網站則說葉永青是成立「南蠻堂有限公司」(nanmantang)，雙方在商標上的「南蠻堂」字體與古帆船圖樣均相似，對於南蠻堂的接棒交班歷程，雙方則各說各話。

據了解，蘇家民一方強調自己的西門店和後來新開的板橋分店、復興分店是沿續自成立於1971年的「南蠻堂」老店。而葉佩根也聲明，強調握有「南蠻堂」與「南蠻加壽蛋糕」圖樣及文字之商標權，控告蘇家民侵權。

檢方依據經濟部智慧財產局文件顯示，認定葉佩根確為相關商標權的所有權人，葉佩根已經告知外甥蘇家民未經授權不得使用，但蘇仍使用至今，蘇涉侵權，因此今依違反《商標法》起訴蘇家民。

(中時 )