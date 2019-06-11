昨晚有人在網路po文，指台中沙鹿運動公園廚餘桶發現疑似2隻烹煮過的台灣獼猴屍駭，而且還附上一張屍駭照片引發撻伐； po文者台灣福爾摩沙保護動物協會常務理事傅東森今晚帶著屍駭到派出所報案，警方指出，由於是轉交好幾手，傅男不知第一時間發現者、正確地點及時間，目前已介入調查。

昨晚傅東森在網路po文，指台中沙鹿運動公園廚餘桶發現疑似烹煮過的台灣獼猴屍駭，而且還附上一張屍駭照片，引發網友議論紛紛，警方昨晚表示未接獲報案。台中市府農業局也說，雖僅有網路上1、2張照片，情資暫不明確，但仍將與相關單位共同積極偵辦。

傅東森在文中指出，有愛媽在沙鹿運動公園廚餘桶，發現疑似台灣獼猴烹煮過後遺骸，倘若真的是台灣獼猴，如此不人道作法，看了還是相當痛心。今天晚上，傅東森用箱子裝著疑似獼猴屍駭，前往清水警分局光華所報案，警方也立即通報農業局，該局已派員將取回屍駭，明天早上交由專業機構進行化驗。

警方指出，由於傅男非第一時間發現者，前面已轉交好幾手，他從愛媽手中收到屍駭，不知第一現場地點及地點，將積極協助調查。

農業局表示，民眾未經許可非法獵捕一般類野生動物，即違反野生動物保育法第17條第1項規定，依野生動保育法第49條第1款可處6萬以上30萬元以下罰緩。若違法使用非法工具(如爆裂物、電氣、麻醉物、架設網具、獵槍、陷阱及獸鋏等)獵捕野生動物，即違反野生動物保育法第19條規定，依野生動保育法第49條第2款可處6萬以上30萬元以下罰緩。

(中時 )