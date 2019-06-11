北京大興國際機場將於9月底投入使用。相比首都機場，從大陸南方和華東方向進出大興機場的航班將節省更多的空中飛行、地面滑行時間，搭乘國際航班的旅客也將更快捷。

新華社報導，大興國際機場位於北京大興與河北廊坊交界，地理位置和空域結構決定了其獨特優勢：起飛降落不需經過北京市區，不用繞行，遇到雷雨大風等天氣時更容易改航，減少航班延誤和取消率；大興國際機場三縱一橫的跑道從不同飛行方向佈局，可根據風向調整使用的跑道。

中國南方航空公司表示，南航北京大興國際機場基地項目將於6月30日與大興機場同步竣工，於9月底同步投入使用。屆時，南航將作為最大的基地航空公司全面進駐北京大興國際機場，承擔起北京大興國際機場40％航空旅客業務量。

以南航為例，從首都機場遷移至大興機場後，南航進出京航班時間都將大大縮短。從南方和華東方向進出大興的航班，相比首都機場，空中飛行時間可節約15至20分鐘。

另外，因為大興國際機場擁有先進科學的跑道佈局，跑道距離停機位很近，飛機無論從哪一條跑道起降所需的地面滑行時間都較短。相比首都機場，可讓南航飛機地面滑行時間再節省15至20分鐘。加上空中飛行節約時間，南航從南方和華東方向進出京航班在飛行、滑行階段可累計節省30至40分鐘。

由於大興國際機場航站樓採用了最先進的國內出發／到達混流設計。搭乘國際航班的旅客，從進大興機場候機樓到登機僅需約20分鐘，可比原來首都機場節約近40分鐘，旅客中轉也更加快捷。

(中時 )