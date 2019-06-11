立法委員郭國文11日邀集經濟部、農委會、環保署等中央部會代表，於南科管理局與200多位廠商代表舉辦工廠管理輔導法修法座談。（劉秀芬翻攝）

農地上既有工廠是事實，也是累積很多年無解的議題。5月6日在立法院經濟委員會上，針對工廠管理輔導法相關修法已初審通過10條，4條保留，為了聆聽台南在地的聲音，立法委員郭國文11日邀集經濟部、農委會、環保署等中央部會代表，於南科管理局與200多位廠商代表會談，直接解答廠商疑慮。

11日座談由南科管理局提供場地，台南市田園工廠創新協會理事長陳明順協辦，經濟部工業局局長呂正華、經濟部辦公室主任郭坤明、農委會企劃處副處長周妙芳、環保署環境督察總隊副總隊長姜祖農、內政部營建署代表以及台南市政府經發局王俊博主祕與會。

經濟部在座談會中表示，此次修法是「就地輔導」，不是就地合法，希望農地工廠透過申請納管以及申請特定工廠登記方式，最後取得合法之一般工廠登記。而只要既有未登工廠是屬於低污染，都可以先申請納管，提改善計畫來取得一般工廠登記。

與會廠商大多提出是否能夠申請納管資格，經濟部工業局表示，大多數只要屬低污染工廠都能夠申請。而若有同時有臨登與未登之工廠，則建議分別辦理申請。

有廠商針對2016年5月20日作為是否列為輔導之時間點有些意見，工業局表示，這是多個團體代表共同協商出來的時間，希望在該時間後才設立的工廠能體諒。

而有廠商提到輔導過程中，關於60％建蔽率的問題，郭國文則表示，其主張比照丁種建築用地放寬為70％，並會主動在修法過程中爭取。而郭國文也說明修法若在臨時會中通過，則最快明年1月實施，但後續還有子法等配套，可以繼續聽各廠商的意見。

(中時 )