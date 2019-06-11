(21:55更新全場賽果)中華男足今天在旺角大球場與香港進行國際友誼賽，阿美族戰士陳浩瑋表現精彩，第34分鐘先接獲吳俊青腳後跟妙傳助攻，左腳破門先馳得點，補時階段再於右側禁區勁射入網，幫助中華隊以2比0擊敗香港，粉碎成年國際賽對港48年的不勝魔咒。

自從1971年港台達成協議，停止再選拔香港公民代表中華民國出賽，港腳時代結束之後，中華隊就不曾在成年男足國際賽贏過香港。上次對戰勝利是1967年的馬來西亞默迪卡盃，但當時也是靠港腳陣容擊敗香港隊，而非本土國腳。

此役中華隊的中場核心溫智豪歸建母隊北京北體大，陳毅維頂上先發，陳瑞杰則取代李茂擔任4-1-4-1陣型中的突前箭頭，其餘先發陣容與上周四主場對尼泊爾相同。

由於賽前下著大雷雨，兩隊此役大打水戰，中華隊攻勢不錯，第11分鐘陳浩瑋右路快攻送出漂亮斜傳，陳瑞杰漏給後方跟進的朱恩樂，可惜左腳射門被香港門將封出，錯過先聲奪人的好機會。

第34分鐘，朱恩樂右路帶球內切後小角度回敲，吳俊青在罰球弧頂送出絕妙的腳後跟妙傳，陳浩瑋在左側禁區起左腳勁射破門，先馳得點。上半場補時第3分鐘，陳俊杰右路短傳陳浩瑋，陳浩瑋盤球突破後想傳給中路的朱恩樂，球打到防守者彈回，恰好成為「另類」撞牆，讓他在右側禁區抽射再進1球。

下半場香港嘗試反攻，被中華隊一一化解。但第75分鐘替補前鋒李茂搶球時，因為場地泥濘，右腳打滑跌倒，並非故意鏟人，卻被裁判第2次黃牌警告，遭到罰下。不過陷入10打11人數劣勢的中華隊還是堅守到全場結束，拿下今年度與英籍教頭蘭卡斯特上任後的第1勝，香港則吞下近6戰首敗。

蘭卡斯特執教中華隊4戰，戰績1勝2和1負。這也是中華男足在9月的2022世足亞洲區第2輪資格賽開踢前，最後1場實戰試陣。世足亞洲區第2輪資格賽共40強，7月抽籤分為8組，中華隊將與同組4隊進行主客雙循環賽事，總共要踢8場正式國際賽，力拚晉級下輪。

中華男足戰香港先發陣容（4-1-4-1）：1潘文傑（GK）；16王建明、3王睿、6陳威全、3陳庭揚；15陳毅維；10陳浩瑋、11吳俊青、17陳柏良（隊長）、20朱恩樂；22陳瑞杰

(中時電子報)