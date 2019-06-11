【 0611梅雨鋒面事件】108年6月11日20:30 記者會（影/CWB氣象局）

氣象局預報，明天（12日）鋒面仍在台灣上空，逐漸從中部移至南部，配合著西南氣流影響，各地仍容易有大雨或豪雨，白天起苗栗以南地區須注意瞬間大雨，其中在西半部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。這波鋒面滯留時間較長，配合西南氣流影響，容易出現短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。

氣象局11日20時30分針對611梅雨鋒面事件舉行記者說明會，預報員徐仲毅指出，受滯留鋒面及西南氣流影響，11日西半部降雨明顯，尤其台中和平日累積雨量達301毫米，高雄燕巢時雨量最高82毫米。11日晚間降雨「相對減緩」，但這雨停只是空檔，自11日深夜2點開始至12日清晨，中南部地區開始出現明顯降雨。

未來鋒面整個都會在台灣附近南北徘徊，11至14日（周一至周五）全台天氣都不穩，中南部到清晨前都有明顯雨勢，12日白天苗栗以南將出現局大雨或豪雨，週五以前各地都有大雨或豪雨；直到週五（14日）降雨情況才會趨於穩定。

預報員陳尹秀說，預估12日中南部地區24小時累積雨量（20時-8時）是100-200毫米，中部山區則預估可來到250毫米。

(中時電子報)