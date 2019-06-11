香港中通社11日指出，據美國《華盛頓郵報》援引消息人士的話報導，美國司法部已致函英國當局，正式請求將全球最知名揭密網站「維基解密」的創辦人艾山吉引渡至美國。

美國一名要求匿名的高官表示，6月6日已發出引渡請求。根據美英引渡條約的規定，美國應在艾山吉遭到羈押之後的60天之內發出相關請求。艾山吉於4月11日在厄瓜多駐倫敦大使館被捕。

報導指出，根據條約規定，在發出引渡請求之後，美國不能再對艾山吉提出新的指控。報導稱，美國司法部目前尚未對此事置評。

艾山吉2010年在瑞典受到性騷擾和性侵指控。由於擔心被引渡到瑞典，他自2012年6月起進入厄瓜多駐倫敦大使館避難。今年4月11日，在厄瓜多總統莫雷諾宣布撤銷對艾山吉的庇護後，艾山吉被剝奪了厄瓜多國籍和避難身分，並被驅逐出大使館，隨後他被英國警察逮捕。

英國內政部其後在一分聲明中表示：「我們可以證實，艾山吉是因美國提出的臨時引渡請求而被逮捕的。在美國，他被指控犯有與電腦相關的罪行。」

5月1日，倫敦一法院以艾山吉違反保釋條件為由，判處其50周監禁。5月13日，在瑞典首都斯德哥爾摩舉行的艾山吉案新聞發布會上，瑞典檢察官宣布，正式重啟對艾山吉性侵指控的初步調查工作。艾山吉認為，這是將他移交給美國的藉口。

5月30日，英國倫敦舉行了關於引渡艾山吉的聽證會，該聽證會旨在決定是否應美國政府要求將艾山吉引渡至美國。聽證會開始前，英媒報導說艾山吉因健康狀況惡化被轉移至所在監獄的醫務室。艾山吉的律師表示，艾山吉健康情況非常糟糕，無法與他人進行正常對話，但律師並未說明艾山吉是否身患疾病。

(中時 )