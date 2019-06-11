香港中通社報導，據大陸民政部國家減災中心11日通報，本月6至9日，大陸南方多地遭遇今年以來最強降雨過程，目前已導致32人喪生、13人失蹤。

經統計，強降雨導致浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州等地遭受洪澇、風雹、滑坡、泥石流等災害，造成374.2萬人受災，24.5萬人緊急轉移安置，10.4萬人需緊急生活救助；4500餘間房屋倒塌，2.7萬間不同程度損壞；農作物受災面積250.3千公頃，其中絕收27.4千公頃；直接經濟損失71.4億元人民幣。

通報說，此次強降雨過程具有影響範圍廣、累計雨量大、降雨強度強等特點。其中，湖南中南部、江西大部、浙江南部、福建北部和西部及貴州中南部、廣西北部等地累計降雨量有100～200毫米；貴州黔南州、廣西桂林和柳州、江西吉安、贛州、撫州和上饒、浙江衢州、福建南平等地部分地區達250～350毫米；江西吉安最大點雨量688毫米，廣西桂林687毫米。

大陸中央氣象台11日18時發佈暴雨黃色預警，預計當天20時至12日20時，貴州東部和南部、湖南西南部、廣西北部、廣東北部和東部沿海、台灣西部等地的部分地區有大暴雨（100～200毫米），最大小時降水量30～50毫米，局地可達60毫米以上，並伴有雷暴大風等強對流天氣。

大陸氣象局11日聯合自然資源部、水利部分別發佈地質災害氣象風險預警、山洪災害氣象預警，強調當天20時至12日20時，廣東中北部、廣西北部和貴州西南部等地局地發生地質災害的氣象風險較高，湖南西南部、廣東西北部、廣西東北部、貴州東部和西南部、新疆西南部局地發生山洪災害可能性較大。

(中時 )