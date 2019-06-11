永康工業區今上午11點許接獲永康工業區服務中心通報某製藥廠外雨溝因閃電發生不明氣體閃燃，追查發現疑為製藥公司排放至廠外雨水溝，環保局、消防局及環保署環境事故專技小組研擬以消防水稀釋雨水溝正己烷濃度，並由永康服務中心協助抽取導入工業區汙水處理廠處理，下午3點半完成作業，現場約抽取10公噸稀釋廢水，偵測安全無虞，解除狀況，現場依水汙法30條規定，最高可裁處新臺幣300萬。

該廠上午10點30請天然氣公司業者檢測，使用甲烷偵測器未有量測到甲烷但有發現可燃性氣體，環保局立即派員前往現場並通報環保署請求派遣環保署南區環境事故專業技術小組前往支援。本局人員13：18抵達現場後，與環境事故專技小組會銜，並向消防隊請求安全戒護，消防局隨即封閉環工路與經華路。

經追查廠內排放雨水溝排放處偵測汙泥含正己烷濃度，業者自承廠內員工未依規定於洗滌室清洗正己烷原料桶而逕自於排放雨水溝區域清洗含正己烷桶子，導致正己烷濃度蓄積，因正己烷為易燃性氣體而引起自燃，現場依水汙法30條規定，最高可裁處新臺幣300萬元。

環保局局長林淵淙表示，保護環境，人人有責，業者勿存僥幸心態非法排放，如發現汙染請打1999專線或環保局公害陳情專線0800-066666檢舉。

(中時 )