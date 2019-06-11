據中新社引述北京市社科院和社會科學文獻出版社11日共同發佈《北京藍皮書：北京經濟發展報告（2018-2019）》，預計2019年北京GDP增長6.8％，實現穩步回升。

2018年，北京經濟運行總體平穩，全年GDP增長6.6％。但值得注意的是，在通州城市副中心和新機場等大型項目基本完工、房地產開發投資增速降低、疏解整理促提昇專項行動深入推進以及民間投資下滑等因素影響下，去年北京固定資產投資增速出現大幅回落。

展望2019年，藍皮書認為，得益於城市副中心二期工程年內啟動、北京營商環境大幅改善激勵更多民間資本回流，加之固定資產投資增長基數較低，預計今年北京全社會固定資產投資增速將有所回升，達到3.5％。

在消費方面，儘管北京疏解騰退了一些市場和物流中心，但新零售和新消費業態正積極發展且更加規範，網上購物方式也日益深入人心。隨著市場開放程度擴大，進口產品消費亦有望大幅增長。綜合來看，預計北京2019年市場總消費同比增長8.5％，仍將穩定增長並略有提昇。

總體而言，藍皮書認為，疏解整治促提昇專項行動繼續推進，減量發展和高質量發展戰略出台，「三城一區」大力發展，官方重點扶持高精尖產業，以及營商環境的大幅改善等，都將為2019年北京經濟增長提供有利因素。

不過藍皮書提醒，當前北京經濟發展仍存在一些不足，例如高精尖產業發展整體缺乏規模經濟性且技術效率相對低下。研究團隊建議，北京應推動疏解騰退空間向高精尖產業方向轉型利用，並著力破解制約相關產業發展的體制機制障礙，從京津冀大尺度空間著眼合理進行佈局。

(中時 )