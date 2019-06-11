以北約國家為主的18個國家，正在進行第47次波羅的海聯合演習，今年稱為波羅的海2019(Baltops-2019 )，俄羅斯對此相當提防。週二，俄國派出Su-27戰機，攔截接近邊界的美國與瑞典的兩架觀察機。

俄羅斯國防部表示，星期二下午，雷達站在波羅的海國際水域探測到兩個空中目標，這兩個標已經接近俄國邊界，因此戰機升空查看。

「為了攔截目標，俄羅斯波羅的海艦隊的防空部隊的Su-27戰鬥機在安全的距離，接近空中物體，確定它們是美國空軍的RC-135，以及瑞典空軍的灣流偵察機(Gulfstream reconnaissance jets )。」

美國空軍的RC-135電子偵察機。(圖/美國空軍)

瑞典灣流電偵機。(圖/瑞典空軍)

聲明強調，俄羅斯戰鬥機是防止外國飛機闖入領空邊界的必要行動，攔截過程嚴格按照國際空域的規則。

Baltops是北約海軍在波羅的海的年度大演習，於6月9日至21日在波羅的海南部舉行，來自18個國家、50艘艦艇和2艘潛艦，以及40架飛機、8600名官兵一同參加。俄國也曾經受邀參與過，然而在2014年克里米亞危機後，就不再對俄國發出邀請，而且演習的屬性也改成以俄國為潛在敵。

為了防範波羅的海演習，俄國波羅的海艦隊派出敏捷號(532, Stoiki)、堅強號(545,Stoikiy)、(Boikiy輕型護衛艦和塔拉圖級飛彈艇(Tarantul class)，觀察北約的演習動向。

(中時電子報)