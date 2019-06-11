日本防衛省：陸航母遼寧艦穿越宮古海峽進入太平洋 21:442019/06/11 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 NHK報導截圖。（取自環球網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸媒引用日本NHK報導，據日本防衛省相關人士表示，大陸海軍航母遼寧艦在當地時間11日早晨經過沖繩本島與宮古島之間的海域，從東海駛向太平洋。 報導指出，此次遼寧艦並未進入日本領海，這是中國航母自2016年12月以來首次通過該海域。日本防衛省正在對航行目的進行分析，並持續進行警戒監視。 2016年12月25日，由遼寧艦率領的海上編隊也曾穿越沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽，由東海進入太平洋海域，成為大陸海軍航母首度突破第一島鏈展開跨區遠海訓練。 (旺報 ) #日本 #遼寧 #航母 #太平洋 #海域 也許您會感興趣 推薦閱讀 太誇張！美F35C登上福特級航母可能還要10年 18:522019/06/07 軍事 軍工業宣傳圖 現彈射型航母 04:092019/06/09 焦點新聞 端午連假！永慶穿梭大台北，為社區帶來更多愛 15:102019/06/10 財經 官方海報曝陸004航母 似福特級上載殲15 15:502019/06/10 軍事 國中生戲水釀1死 花蓮海巡緊盯危險海域 20:332019/06/10 社會 陸兩棲攻擊艦 或配無人機變航母 04:092019/06/11 焦點新聞 陸航母穿過沖繩本島和宮古島間海域 14:482019/06/11 國際 太平洋建設創辦人章民強百歲辭世 最遺憾這件事 16:082019/06/11 財經 「2019太平洋左岸藝術季-龍城爭霸」 孫翠鳳演繹精采片段 17:342019/06/11 生活 5艘陸艦伴隨遼寧號航母穿越日本海域 駛向太平洋 19:292019/06/11 國際 軍事熱門新聞 國道起降太EASY! A-10攻擊機降落礫石路面 - 軍事 獨家》海軍神祕海測艦動力失效 一度漂流台灣海峽 - 軍事 1架不到25億 美買478架F35大折扣 - 軍事 波羅的海不平靜 俄國戰機攔截美國瑞典觀察機 - 軍事 謎！美空軍1號新機航程大縮水 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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