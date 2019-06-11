陸媒引用日本NHK報導，據日本防衛省相關人士表示，大陸海軍航母遼寧艦在當地時間11日早晨經過沖繩本島與宮古島之間的海域，從東海駛向太平洋。

報導指出，此次遼寧艦並未進入日本領海，這是中國航母自2016年12月以來首次通過該海域。日本防衛省正在對航行目的進行分析，並持續進行警戒監視。

2016年12月25日，由遼寧艦率領的海上編隊也曾穿越沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽，由東海進入太平洋海域，成為大陸海軍航母首度突破第一島鏈展開跨區遠海訓練。

(旺報 )