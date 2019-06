英國《泰晤士報》今天刊登外交部長吳釗燮投書《世界絕不能忽視中國對台灣之威脅》(The world must not ignore China's threats to Taiwan)。吳釗燮呼籲全球,中國正在全球擴大其影響力,企圖主導新全球秩序,中國也正利用全球民主社會之開放來影響和滲透各國,倘若台灣倒下,誰會是下一個?

吳釗燮說,雖然中華人民共和國堅持要世界接受其「一中原則」,但大多數國家有本身對台與對中之政策,與中國立場不同。中國還恐嚇如英航等跨國公司將台灣列為中國之一省。

吳釗燮強調,真正的事實是,台灣為一主權民主國家。台灣不屬於、也從未是中華人民共和國之一部分。我們選舉自己之總統和立法委員,擁有自己之武裝部隊,核發台灣護照及簽證,並與他國建立獨立之關係。

吳釗燮指出,台灣人享有各種自由:言論、新聞、集會、宗教、政治參與、法治以及自5月以來之同性婚姻。台灣也是世界貿易國中排名前20之經濟強國、半導體及資訊溝通技術高科技中心以及全民健保之全球領導者。

吳釗燮說,這些事實對想吞併台灣、摧毀我們民主之中國來說極為不方便。雖然絕大多數台灣人對於成為中國之一部分一點都不感興趣,但中國仍宣布其不排除使用武力來「統一」台灣。

吳釗燮表示,台灣2千3百萬人民之能量,其專業及資源,其韌性與決心,為獨特且重要之世界資產。台灣很自豪能成為一成功之民主故事;我們應該得到理念相近國家之支持。

(中時 )