據香港中通社報導，美國「消費者新聞與商業頻道」（CNBC）11日援引美國消費者科技協會（CTA）總裁兼執行長加里·夏皮羅（Gary Shapiro）警告指出，如果華府兌現針對3000億美元大陸商品加徵關稅的威脅，將使美國經濟進入一種「川普式衰退」（Trump recession）。

夏皮羅將關稅措施形容為「經濟壁壘」，強調這不是一個幫助華府解決與北京貿易爭端的好策略。「這些關稅使消費者利益受損，打擊美國企業，」夏皮羅說，「美國總統川普對其強硬關稅措施的積極辯解，並沒有廣泛地被白宮以外的經濟學家所接納。」

CTA代表2200家消費電子廠商，也是國際消費電子展（CES）的主辦單位。CES每年在美國拉斯維加斯舉辦，為全球規模最大、最具代表的消費性電子展。

當前美陸兩國日益激烈的貿易爭端正陷入僵局，一些經濟學家先前已經預告，川普所重申的將使美國受益的對華關稅措施，可能最終適得其反，使美國經濟陷入衰退之中。

儘管憂慮四起，在5月經濟數據不如預期的背景下，美國財長穆努欽6月9日仍公開聲稱，美國經濟依然是「世界的亮點」，「並未看到任何經濟低迷的跡象」。而美國商會國際事務主管麥倫·布里連特（Myron Brilliant）此前已指出，川普的「武器化關稅」使美國經濟受損，同時增加了美國與其貿易夥伴的不確定性。

針對美國對大陸華為等公司設限一事，夏皮羅強調，科技領域的限制性措施會使「失控」升級，美國消費者和企業的利益將因此受到「踐踏」。他稱，針對華為設置的「黑名單」不僅會促使大陸與世界上其他國家的關係變得更加緊密，還會阻礙美國保持科技市場的「世界領先地位」。

「如果美國想要進步、創新，保持全球領先地位，我們就必須踏出腳步，融入世界大市場之中。」夏皮羅補充說。

(中時 )