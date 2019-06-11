美國國務卿被逮到干預英國內政。美國華爾街日報日前放出了一段閉門錄音流出！蓬佩奧明確表示，為衛華猶太人利益，會阻止英國工黨領袖柯賓成為首相。他這樣的說法經過媒體披露引起英國輿論大嘩，被批干涉英國內政。

蓬佩奧日前與美國猶太社群領袖閉門會議的錄音被公佈，他在發言中除了說到擔心自己被「免職」以外，還表示為了維護猶太人利益，他會阻止工党領袖柯賓成為英國首相。

對此，工党一名發言人表示，川普和其團隊官員無權決定誰將成為英國下一位首相，這是「對英國民主的干涉，完全不可接受」。

英國網友則開罵指出，蓬佩奧過去指責他國干涉內政，但他才是「干涉別國內政的那個人」。英國《每日電訊報》報導指出，蓬佩奧承諾如果英國猶太人在柯賓政府管理下生活變得艱難，那麼他會「回擊」（PUSH BACK）

對於猶太領袖們的疑問，蓬佩奧回答說：「柯賓有可能設法完成挑戰並當選，這是真正有可能的。你們應該知道，我們不會等他做了這些再反擊，我們會盡最大努力。」

一直以來，柯賓以及英國工黨都深陷反猶爭議。根據去年8月英國《獨立報》的一次調查顯示，有近25％的英國人認為柯賓對猶太人有偏見。

蓬佩奧還表示，他會在選舉前就「做些事」，因為一旦選舉完成，事情就會變得「有點複雜」。「一旦事情發生，（要做什麼）就太危險、影響太大、太困難了。」

(中時 )