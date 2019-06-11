行政院長蘇貞昌今天主持「行政院性別平等會」，會中針對調整『生產事故救濟條例』重大傷害及產婦死亡給付上限的臨時動議，蘇揆裁示，產婦死亡給付由最高新台幣200萬元調高至400萬元，並請衛福部全力協力，如菸捐挹注不足，將編列預算支應。

政院表示，行政院副院長陳其邁在會中，要求勞動部針對雇主及受僱者持續加強宣導「性別工作平等法」彈性工作規定，並研擬積極鼓勵措施，提升彈性工時的申請比率，以及試辦30人以下事業單位和擴大申請對象（包括照顧家中長者或身心障礙者）的適用。

在公部門方面，陳其邁也要求人事行政總處優先就最有需求的部會及工作類別，推動試辦彈性工作，並訂好相關配套措施，讓有育兒需要的員工能夠更有彈性，在照顧家庭與工作職涯中取得平衡，也能讓婦女勞動力參與率能夠提升。

今天會中有委員提出「調整『生產事故救濟條例』重大傷害及產婦死亡的給付上限」的臨時動議，蘇揆在會中裁示，同意生產事故救濟給付額度朝增加的方向辦理，例如產婦死亡給付由最高新台幣2百萬元調高至4百萬元，並請衛福部設想各種狀況，減少爭議，全力協力，如菸捐挹注的經費不足，將編列預算支應。

另有委員提出「全力擴增公共化托育，並審慎執行準公共化托育政策，避免托育公私比嚴重失衡」，蘇揆指出，台灣低生育率，已是嚴重國安問題，衛福部、教育部應逐一盤點目前所執行的托育政策與實際人民需要是否仍存有落差，該調整的就調整、該對外論述清楚的，也要加強溝通說明，務必以解決問題為出發，展現政府的決心與效率，達到有助提升生育率、婦女就業率，並能減輕父母養兒育女負擔的政策目標。

(中時 )