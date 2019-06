美國海軍戰略學家霍姆斯(James R. Holmes)近期發表一篇刊登於美媒《國家利益》上的文章指出,他與另一位學者提出的「島鏈防線」概念已經發展成為美國海軍的太平洋戰略,這種戰略是基於地緣政治與海陸空武力優勢,以太平洋沿岸島鏈為界限,形成阻卻共軍前出太平洋的巨大障礙。島鏈防線戰略的目的是讓北京相信,試圖穿透太平洋第一島鏈的軍事行動都不可能成功,藉此打消其在海上發動戰爭的念頭。

霍姆斯是美國海軍戰爭學院海洋戰略研究組J.C. Wylie講座的主講者,深研近年來極受矚目的中共海軍與海洋戰略,是著名的《紅星照耀太平洋:中國崛起與美國海上戰略》(Red Star Over The Pacific)一書的兩名作者之一。他最近在媒體發表文章指出,「島鏈防線」概念是他2012年與該書另一作者、海洋戰略學者吉原恆淑(Toshi Yoshihara)在一次閒聊中構想出來的,他同時也給它取了個饒富趣味的名稱「反向長城」(Great Wall in reverse),指涉的當然是美國要如何應對日漸強大的中共海軍進入太平洋的策略。

霍姆斯說,現在這個概念已真正成為美國海軍的戰略。島鏈防線的基礎是美國的地緣政治與海陸空武力優勢,它必須透過其亞太盟友的協作,讓這條與大陸海岸線平行的「第一島鏈」成為共軍前出太平洋的巨大障礙,藉此遏制中共在太平洋上進行軍事冒險行動。

霍姆斯的文章強調,這個戰略將給北京明確的訊息:共軍可以試圖阻止美國與其盟友進入西太平洋或在戰區內自由行動,但共軍行動同樣也會遭到限制,他們會發現島鏈沿線發射出各種導彈、載人與無人飛機與戰艦群集而出,做為海空重要通道的海峽將遭封鎖,共軍進入太平洋將難上加難,而沒有哪個共軍指揮官會期待面臨這種困境。不過,這些想法必須轉化為有效的運作概念和計劃,亦即美國及其盟友的國防預算必須接受這種戰略並提供必要的資源。

文章指出,所幸最近華盛頓的戰略和預算評估中心(CSBA)接下了棒子,數周前他們發表一篇名為《收緊鎖鏈:推動西太平洋海上壓制戰略》研究報告,開始將這個島鏈防線的想法具體化,其中包括美軍應增加的武器、硬體花費、如何部署,以及中共可能的反應、戰略環境與推動時機等等。

當然,推銷戰略也涉及華盛頓的政治生態,必須有個動人的口號,不可避免地要用些文字遊戲。因此CSBA把它概念化為球場上的「內壓外攻」(Inside-out)策略,把軍事部署沿著島鏈展開,以「海上壓制」方式阻止共軍向東或向南穿過島鏈。同時重裝部隊將在島鏈外的開闊水域上行動,做為機動後備力量。驅逐艦、巡洋艦等大型戰艦將集結至共軍可能穿透的衝突點,用外圍作戰的方式把共軍封鎖在中國大陸近岸區域內。

文章認為,外圍作戰是極困難的防禦方式,對手很容易集中力量進行單點穿透,因此在現代戰爭環境下必須擁有高科技的現代化裝備,或是將對方軍隊引導至某些特定區域進行壓制,才能達成阻止其穿透島鏈的戰略目標。

文章最後總結說,歷史上有許多防禦線的實例可以做為參考,但CSBA的報告有幾點應特別注意:首先,內壓外攻的島鏈防線必須是海陸空聯合作戰概念,不是只有海軍,例如使用陸基武器進行海上壓制就是個極佳的例子;其次,這種戰略必須依賴東亞周邊盟友與夥伴的協作,如果沒有大陸周邊島嶼參與,任何內壓外攻戰略都無法實施;第三,內壓外攻式防禦在經濟上很實惠,CSBA團隊估計,國會和五角大樓可以在未來5年內用80-130億美元完成報告上所有的建議,在阻止戰爭、維繫和平上,這是極為廉價的開銷。

(中時電子報)